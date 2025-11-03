Pondelok3. november 2025, meniny má Hubert, zajtra Karol

Trump varuje venezuelského prezidenta: Vojnu neplánuje, no Madurove dni sú vraj zrátané

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre televíziu CBS zverejnenom v nedeľu uviedol, že hoci Spojené štáty vojnu s Venezuelou neplánujú, dni jej prezidenta Nicolása Madura sú spočítané. Informuje o tom agentúra AFP.

„Pochybujem o tom. Nemyslím si,“ uviedol americký prezident pri otázke, či sa Spojené štáty pripravujú na vojnu s Venezuelou. Agentúra AFP pripomína, že najnovšie Trumpove vyjadrenia zazneli v čase, keď USA v Karibiku zhromažďujú svojich vojakov a opakovane tam útočia na lode údajne zapojené do pašeráctva drog. Trump však následne poznamenal, že Madurove dni v prezidentskom úrade sú spočítané. „To by som povedal. Myslím si to, áno,“ odpovedal šéf Bieleho domu na otázku moderátora relácie 60 Minutes.

Trumpova administratíva venezuelského prezidenta obviňuje z podpory medzinárodnej drogovej trestnej činnosti. Maduro naopak tvrdí, že Spojené štáty využívajú boj proti drogám ako zámienku na nútenú zmenu režimu vo Venezuele s cieľom získať prístup k jej rope. V uplynulých týždňoch pri viac ako pätnástich amerických útokoch na lode údajne pašujúce drogy do Spojených štátov zahynulo najmenej 65 ľudí. Viaceré štáty a medzinárodné organizácie tieto kroky označili za mimosúdne popravy.

Viac o téme: VojnaUSADonald TrumpVenezuelaNicolás Maduro
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Trump hrozí vojenskou akciou v Nigérii: Chce zastaviť vraždenie kresťanov
Zahraničné
Kresťania v Nigérii sú
Kresťania v Nigérii sú vystavení existenčnej hrozbe, uviedol Trump
Zahraničné
americký prezident Donald Trump
Trump poprel úvahy o útoku na Venezuelu: Odmieta rozšírenie protidrogovej operácie
Zahraničné
Donald Trump
Donald Trump vyzval na zrušenie filibusteru v Senáte: Chce ukončiť dlhé blokovanie hlasovaní
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Mama Czoborovej sa sama vypýtala do domu seniorov: Zora teraz rieši NEČAKANÝ PROBLÉM!
Mama Czoborovej sa sama vypýtala do domu seniorov: Zora teraz rieši NEČAKANÝ PROBLÉM!
Prominenti
Tréner Trnavy Michal Ščasný po výhre s Trenčínom
Tréner Trnavy Michal Ščasný po výhre s Trenčínom
Zoznam TV
Tréner Trenčín Ricardo Moniz po prehre v Trnave
Tréner Trenčín Ricardo Moniz po prehre v Trnave
Zoznam TV

Domáce správy

Kastaster čakajú zmeny! Nové
Kastaster čakajú zmeny! Nové POPLATKY a legislatívne úpravy, na TOTO už bude potrebná registrácia
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk
Myslíte si, že máte
Myslíte si, že máte prehľad? Otestujte sa v našom KVÍZE o top udalostiach týždňa!
Domáce
VEĽKÉ ZMENY v banke: Ak nebudete platiť mobilom, mnohí prídu o účet zdarma. Karta bude iba za NOVÝ POPLATOK
VEĽKÉ ZMENY v banke: Ak nebudete platiť mobilom, mnohí prídu o účet zdarma. Karta bude iba za NOVÝ POPLATOK
Banská Bystrica

Zahraničné

Haiti vyhlásilo trojdňový štátny
Haiti vyhlásilo trojdňový štátny smútok po hurikáne Melissa: Zabil najmenej 30 ľudí a spôsobil rozsiahle škody
Zahraničné
Donald Trump
Americký prezident Trump znovu pohrozil Nigérii vojenským zásahom pre údajné vraždenie kresťanov
Zahraničné
Donald Trump
Trump varuje venezuelského prezidenta: Vojnu neplánuje, no Madurove dni sú vraj zrátané
Zahraničné
Letisko v Brémach muselo
Letisko v Brémach muselo prerušiť prevádzku: V okolí sa objavil neznámy dron
Zahraničné

Prominenti

TRAPAS mladej hviezdičky (20):
TRAPAS mladej hviezdičky (20): Ups, fotografom sa naskytol pohľad rovno medzi jej nohy!
Zahraniční prominenti
Bratislavské módne dni. Na
Mama Czoborovej sa sama vypýtala do domu seniorov: Zora teraz rieši NEČAKANÝ PROBLÉM!
Domáci prominenti
Ráchel Karnižová
Ráchel Karnižová pod PAĽBOU KRITIKY: Po pôrode sa už stihla trikrát opiť, čo je to za matku?!
Domáci prominenti
Monica Vitti
Koniec krásnej herečky: Alzheimer a izolácia!
Osobnosti

Zaujímavosti

Niečo sa deje za
Niečo sa deje vo vesmíre! Malé teleso medzi Saturnom a Uránom prekvapilo vedcov: TOTO ešte nikto nevidel
Zaujímavosti
Chcete viac vášne v
Chcete viac vášne v posteli? Najprv znížte teplotu! Príliš teplá spálňa zabíja vaše libido
Zaujímavosti
Ak trpíte syndrómom nepokojných
Ak trpíte syndrómom nepokojných nôh, zrejme vám hrozí OVEĽA vážnejšia diagnóza: Ukazuje nová štúdia
vysetrenie.sk
Neuspokojil sa s rozprávkovou
Neuspokojil sa s rozprávkovou výhrou: Muž vyhral takmer 200 miliónov eur, teraz žaluje lotériu! Chce VIAC
Zaujímavosti

Dobré správy

Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk
Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce
Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce

Ekonomika

Koľko stoja autá v Európe? Slovensko v rebríčku príjemne prekvapilo!
Koľko stoja autá v Európe? Slovensko v rebríčku príjemne prekvapilo!
Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!
Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!
Trvať to bude roky, ale oplatí sa: Takto sa budú matkám prepočítavať dôchodky!
Trvať to bude roky, ale oplatí sa: Takto sa budú matkám prepočítavať dôchodky!
V reklamách tieto logá vidíte každý deň: Uhádnete komu patria? Otestujte sa! (kvíz)
V reklamách tieto logá vidíte každý deň: Uhádnete komu patria? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

Zverejnil video zo sexu v lietadle: Vicemajster sveta schytal najtvrdší trest
Zverejnil video zo sexu v lietadle: Vicemajster sveta schytal najtvrdší trest
Vodné športy
Ani Haraslín neodvrátil historickú prehru Sparty: Mali sme to dobre rozohrané, ale...
Ani Haraslín neodvrátil historickú prehru Sparty: Mali sme to dobre rozohrané, ale...
Chance liga
Greif vo Francúzsku opäť žiaril: Čistým kontom vychytal oslabenému Lyonu cenný bod
Greif vo Francúzsku opäť žiaril: Čistým kontom vychytal oslabenému Lyonu cenný bod
Ligue 1
Nedeľa, na ktorú nezabudne: Čelo nitrianskej produktivity atakuje chlapča s košíkom na tvári
Nedeľa, na ktorú nezabudne: Čelo nitrianskej produktivity atakuje chlapča s košíkom na tvári
Tipsport liga

Auto-moto

SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a "žranie" vlastných emisií
Novinky
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

7 prekvapivých spôsobov, ako vám ChatGPT uľahčí prácu každý deň
7 prekvapivých spôsobov, ako vám ChatGPT uľahčí prácu každý deň
Motivácia a produktivita
Syndróm úspechu: Keď vás príliš veľa úspechu začne ničiť
Syndróm úspechu: Keď vás príliš veľa úspechu začne ničiť
Motivácia a produktivita
Neformálne zručnosti, ktoré zmenia váš pracovný život
Neformálne zručnosti, ktoré zmenia váš pracovný život
Kariérny rast
Kariera.sk: Váš partner na ceste za novou prácou
Kariera.sk: Váš partner na ceste za novou prácou
Získaj prácu

Varenie a recepty

Plnka do košíčkov: 2 lahodné recepty, ktorými môžete naplniť všetky druhy košíčkov.
Plnka do košíčkov: 2 lahodné recepty, ktorými môžete naplniť všetky druhy košíčkov.
Linecké cesto 3 2 1. S týmto pomerom sa vždy vydarí.
Linecké cesto 3 2 1. S týmto pomerom sa vždy vydarí.
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Výber receptov
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Výber receptov

Technológie

„Google klame!“ Kričí open-source komunita. Hovorí, že zabitie sideloadingu zabije aj Android
„Google klame!“ Kričí open-source komunita. Hovorí, že zabitie sideloadingu zabije aj Android
Android
AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!
AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!
Bezpečnosť
AI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažeš
AI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažeš
Bezpečnosť
Na obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojny
Na obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojny
Armádne technológie

Bývanie

Trvalo to štyri roky, no oplatilo sa. Miesto obce si rodina vybrala les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Trvalo to štyri roky, no oplatilo sa. Miesto obce si rodina vybrala les pri Trenčíne, za susedov majú lesnú zver
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax

Pre kutilov

Jednoduché jesenné dekorácie vyrobené šikovnými rukami a takmer zadarmo
Jednoduché jesenné dekorácie vyrobené šikovnými rukami a takmer zadarmo
Doplnky a dekorácie
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Údržba a opravy
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
Stavebný materiál
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najlepšie kostýmy na Halloween 2025: Adriana Čerňanová s rodinou ako Addams Family, Michaela Kocianová zažila najlepšiu párty
Slovenské celebrity
Najlepšie kostýmy na Halloween 2025: Adriana Čerňanová s rodinou ako Addams Family, Michaela Kocianová zažila najlepšiu párty
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kastaster čakajú zmeny! Nové
Domáce
Kastaster čakajú zmeny! Nové POPLATKY a legislatívne úpravy, na TOTO už bude potrebná registrácia
Myslíte si, že máte
Domáce
Myslíte si, že máte prehľad? Otestujte sa v našom KVÍZE o top udalostiach týždňa!
Ruský samohybný raketomet „Grad“
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Trump stopol rakety pre Ukrajinu! Rusko spustilo útoky na Ukrajinu: Hlásia mŕtvych
POPLACH v slovenských internátoch:
Domáce
POPLACH v slovenských internátoch: ŠTYRI budovy museli úplne EVAKUOVAŤ, niekto nahlásil BOMBU!

Ďalšie zo Zoznamu