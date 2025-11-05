Rusko sa vyhráža USA: Vo Venezuele na vás čaká prekvapenie! Dodáme jej aj TIETO zbrane

MOSKVA - Venezuela sa ocitá v centre novej mocenskej hry. Moskva naznačuje, že Caracas môže dostať ďalšie ruské zbraňové systémy, ktoré by podľa ruského poslanca mohli nepríjemne zaskočiť americké jednotky, ak by USA pristúpili k pozemnej operácii v tejto krajine.
Napätie okolo Venezuely opäť stúpa. Kým vo Washingtone sa čoraz hlasnejšie hovorí o možnosti pozemnej operácie v krajine, z Moskvy prichádza odkaz, ktorý má Američanom pripomenúť, že terén by nemuseli ovládnuť bez odporu. Podľa ruského servera Gazeta vystúpil poslanec Štátnej dumy Alexej Žuravľov s tvrdením, že Rusko zásobuje Venezuelu širokou paletou výzbroje – a že by mohlo pridať aj zbrane, o ktorých USA možno nemajú prehľad.
„Sme jedným z najdôležitejších partnerov Venezuely v oblasti zbrojných technológií. Dodávame všetko – od ručných zbraní až po letectvo,“ citoval ho portál Gazeta. Podľa Žuravľova sa ruská výzbroj podpísala pod to, že venezuelské vzdušné sily disponujú stíhačkami Su-30MK2, ktoré podľa neho patria k najvýkonnejším v regióne.
Poslanec upozornil, že Caracas už má aj protivzdušné komplexy S-300VM. Tie podľa jeho slov výrazne zvyšujú schopnosť krajiny chrániť strategické objekty pred útokmi zo vzduchu. A tým sa zoznam nekončí. Žuravľov pripomenul, že nedávno dorazili do Venezuely aj samohybné systémy Pancir-S1 a Buk-M2E určené na obranu pred vzdušnými cieľmi na krátke a stredné vzdialenosti.
„Američania môžu zostať v šoku“
Ruský politik dodal, že Moskva sa nebráni poslať aj ďalšie kapacity, vrátane striel známych pod menom Orešnik či rakiet typu Kalibr. „Presné objemy a označenia techniky sú utajené. Preto sa Američania môžu dočkať prekvapenia. Nevidím dôvod, prečo by spriatelená krajina nemohla dostať nové systémy,“ vyhlásil.
Otáznikom však zostáva, či Rusko dokáže takéto zbrane reálne uvoľniť. Orešnikov má podľa odhadov len minimum – hovorí sa nanajvýš o troch kusoch. Kalibrov má síce podstatne viac, no Moskva ich vo veľkom spotrebúva vo vojne proti Ukrajine a každý kus pre ňu znamená hodnotnú muníciu.
Tiene operácie v Karibiku
Úvahy o ďalšom posilnení Venezuely prichádzajú vo chvíli, keď Spojené štáty útočia na plavidlá v Karibiku, ktoré podľa Washingtonu slúžia na pašovanie drog. Diskusia o možnom zásahu pozemných síl tak naberá na vážnosti.
Do hry vstupuje aj samotný venezuelský režim. Prezident Nicolás Maduro podľa Gazeta požiadal Rusko, Čínu a Irán o podporu pri posilnení obrany krajiny. Už v minulosti tvrdil, že jeho armáda disponuje približne piatimi tisíckami prenosných protiletadlových rakiet Igla-S. Týmto číslom má byť pripravený reagovať na americké stíhačky a vojenské lode presunuté do regiónu. Caracas navyše tvrdí, že USA len hľadajú zámienku na pokus o jeho zvrhnutie a pripomína, že Washington ho obviňuje z prepojenia na drogové kartely.