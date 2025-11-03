Donald Trump kritizuje miernosť razií v USA: Podľa neho neboli dostatočne tvrdé

WASHINGTON - Razie amerických imigračných úradov, ktoré vyvolali protesty aj podozrenia z porušovania ľudských práv, podľa prezidenta USA Donalda Trumpa nezašli dostatočne ďaleko. Povedal to v rozhovore pre stanicou CBS, ktorý zverejnili v nedeľu. Informuje o tom agentúra AFP.
Trump v minuloročných prezidentských voľbách zvíťazil čiastočne vďaka sľubom, že spustí deportácie. Svojich priaznivcov burcoval prehnanými tvrdeniami o masovom násilí páchanom prisťahovalcami bez náležitých dokladov, ktorých označoval za „divochov“, pripomenula AFP. Zásahy vykonávané - často maskovanými - agentmi Imigračného a colného úradu (ICE) sú súčasťou Trumpovej prísnejšej imigračnej politiky, ktorá je zameraná na cudzincov a migrantov prebývajúcich v USA bez potrebných dokladov.
Tieto razie si vyslúžili kritiku a viedli k demonštráciám, ktoré spôsobili nepokoje v celej krajine, najmä v mestách pod vedením predstaviteľov Demokratickej strany, kde Trumpova administratíva následne nasadila federálne zložky. Na otázku moderátorky CBS News Norah O'Donnellovej, či razie ICE nezašli priďaleko, republikánsky prezident naznačil, že mal iné predstavy. „Myslím si, že nezašli dosť ďaleko,“ povedal Trump, ktorého vláda nasadila vojakov do Los Angeles, zatiaľ čo federálne súdy podobné kroky v mestách Portland a Chicago dočasne zablokovali
Trump obhajuje prísnu taktiku
O'Donnellová mu pripomenula zaznamenané prípady, pri ktorých agenti doslova napadli domnelých imigrantov, použili slzotvorný plyn v obytných zónach či rozbili okná áut. „Súhlasíte s takouto taktikou?“ spýtala sa. „Áno, pretože tých ľudí treba dostať preč,“ odpovedal Trump, pričom tvrdil, že mnohí z nich boli „vrahovia“. Vyjadril tiež presvedčenie, že „liberálni sudcovia“, ktorých dosadili bývalí demokratickí prezidenti, operácie ICE „brzdia“.
V snahe posilniť agentov a chrániť objekty imigračných úradov sa Trump pokúsil nasadiť aj Národnú gardu. V reakcii na to predovšetkým miestni demokrati podali žaloby - tvrdiac, že šéf Bieleho domu prekročil svoje právomoci. Agentúra AP vysvetľuje, že intenzívne protiimigračné razie vyvolali v prisťahovaleckých komunitách strach a mnohí z týchto ľudí preto len minimálne opúšťajú svoje príbytky. Federálni agenti cez leto zatýkali nelegálnych migrantov v obchodoch, na autobusových zastávkach a iných verejných priestranstvách.