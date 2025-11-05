Streda5. november 2025, meniny má Imrich, zajtra Renáta

Trump vyslovil desivú hrozbu: Našimi jadrovými zbraňami dokážeme 150-krát zničiť svet

Prezident USA Dońald Trump
Prezident USA Dońald Trump (Zdroj: TASR/AP/Mark Schiefelbein)
WASHINGTON - Donald Trump sa po roku vrátil do relácie 60 Minutes americkej televízie CBS a rozpútal búrlivú debatu. Hovoril o Venezuele, jadrovom arzenáli USA aj o tom, či má v pláne tretí mandát v Bielom dome.

Keď si súčasný americký prezident Donald Trump opäť sadol pred kamery 60 Minutes, nik nečakal pokojný rozhovor. Práve naopak – už úvod rozhovoru naznačil, že po roku od podania žaloby na CBS kvôli predošlej debate s Kamalou Harrisovou prichádza do štúdia pripravený na tvrdé otázky aj konfrontáciu, píše stanica CBS.

Tvrdé slová o Venezuele a Madurovi

Najväčší rozruch vyvolala pasáž o Venezuele. Trump otvorene naznačil, že dni tamojšieho lídra Nicolása Madura sú podľa neho spočítané. „Povedal by som, že áno. Myslím, že áno,“ reagoval na otázku, či Maduro čoskoro skončí.

Na špekulácie o možnom americkom pozemnom zásahu vo Venezuele však odmietol odpovedať: „Nepoviem, či je to pravda, alebo nie. Nebudem s novinármi rozoberať, či plánujem útok.“

V Karibiku už medzitým operuje približne desaťtisíc amerických vojakov, stíhačky F-35 a vojnové lode. Ich úlohou je zastaviť drogové siete, do ktorých má podľa Washingtonu zasahovať aj autoritársky prezident Maduro.

Jadrový arzenál USA: „Môžeme zničiť svet 150-krát“

Diskusia sa vyostrila pri téme jadrových zbraní. Trump deklaroval, že Spojené štáty disponujú takou ničivou silou, akú svet nepozná. „Máme toľko jadrových zbraní, že by sme mohli 150-krát zničiť svet,“ vyhlásil.

Súčasne kritizoval, že USA ako jediné netestujú svoj arzenál, zatiaľ čo Rusko i Severná Kórea v testovaní pokračujú: „Rusko oznámilo, že bude testovať. Severná Kórea testuje neustále. My sme jediná krajina, ktorá netestuje. A nechcem byť tou jedinou, ktorá jadrové skúšky nerobí.“

Jeho slovné výpady okamžite spustili kritiku opozície, ktorá varuje, že obnova testov by znamenala porušenie medzinárodných zmlúv o zákaze jadrových skúšok.

Ukrajina, Tomahawky a obhajoba pred súdmi

Trump sa dotkol aj vojny na Ukrajine. Už cestou v lietadle Air Force One dal jasne najavo, že Kyjevu Tomahawky nedodá.

V závere rozhovoru sa pustil do obhajoby voči žalobám, ktoré sa týkajú práce s utajovanými dokumentmi a údajného zasahovania do volieb v Georgii. „Obžalovali ma. A pritom som bol nevinný. Ale teraz som tu, pretože som ustál všetky tie nezmysly,“ odkázal kritikom.

Tretí mandát? Prezident sa vyhol jasnej odpovedi

A čo jeho ďalšia kandidatúra? Trump ju nijako otvorene nepotvrdil. Namiesto toho sa pochválil svojím doterajším pôsobením v úrade. „Uznali, že za sebou máme najlepších deväť mesiacov. Je to najlepších deväť mesiacov v celej histórii prezidentského úradu. Ak sa mi to podarí udržať, budem veľmi spokojný,“ uviedol.

