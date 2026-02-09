Máme to čierne na bielom: Prvé tohtoročné výplaty ukázali krutú realitu! TABUĽKA o koľko menej zarábame v čistom

BRATISLAVA - Slovákom v tieto dni chodia na účet prvé tohtoročné výplaty. Na tých prvýkrát pocítia tvrdú ruku konsolidačných opatrení v praxi. Zmena výšky odvodov má totiž za dôsledok aj zmenu výšku nezdaniteľnej časti či základu dane. Všetky tieto zmeny spejú k jedinému výsledku - k zmene výšky nášho čistého príjmu. Tento mesiac na výplatnej páske prvýkrat na vlastné oči vidíme, o koľko menej kvôli tomu dostaneme.
Od 1. januára 2026 sa zmenila sadzba zdravotných odvodov, ktoré platia zamestnanci. Namiesto pôvodných štyroch percent z hrubej mzdy je to po novom päť percent. Opatrenie bolo súčasťou posledného konsolidačného balíčka. Ide o priamy zásah do čistých príjmov domácností, vyššie odvody totiž automaticky znamenajú nižšiu výplatu. Dotýka sa to všetkých bez ohľadu na výšku mzdy. Slováci to prvýkrát vidia na výplatnej páske za január, ktorú dostávajú začiatkom februára.
Ak vám teda zamestnávateľ oproti roku 2025 nezvýšil hrubú mzdu, dostanete v čistom menej. Odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál pripravil tabuľku, ktorá prehľadne zobrazuje rozdiely vo výške čistého príjmu aj ďalších parametrov.
Ak zarábate v hrubom napríklad 1 000 eur, dostanete v januári v čistom o 5 eur menej, ako v decembri. Ak zarábate v hrubom 1 500 eur, dostanete v čistom menej už o 9 eur. Pri výplate 5 000 eur je táto suma však už vyše 68 eur a pri plate 6 000 eur je to dokonca viac ako 81 eur.
Okrem toho Mihál ešte nezabudol podotknúť, že podľa Štatistického úradu sa ceny na Slovensku oproti roku 2025 zvýšili o 4 percentá.