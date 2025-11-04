Trump varuje New York: Ak vyhrá demokrat Mamdani, obmedzí federálne financie

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že v prípade víťazstva demokratického kandidáta Zohrana Mamdaniho v utorkových voľbách starostu New Yorku obmedzí federálne financovanie tohto mesta. Zároveň svojich podporovateľov vyzval, aby hlasovali za bývalého guvernéra Andrewa Cuoma, informuje o tom agentúra Reuters.
Ak Mamdani vyhrá voľby, je „veľmi nepravdepodobné, že budem prispievať z federálnych fondov, okrem požadovaného úplného minima,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Prieskumy ukazujú, že Mamdani má náskok pred Cuomom, ktorý po prehre v demokratických primárkach kandiduje ako nezávislý, i pred republikánskym kandidátom Curtisom Sliwom. Podľa Trumpa by hlasovanie za Sliwu len pomohlo Mamdanimu a vyzval svojich podporovateľov, aby podporili Cuoma.
„Či už máte osobne radi Andrewa Cuoma alebo nie, naozaj nemáte na výber. Musíte ho voliť a dúfať, že odvedie fantastickú prácu,“ napísal Trump. Republikáni počas celej kampane útočili na Mamdaniho kandidatúru, pričom Trump tohto politika, ktorý sám seba označuje za demokratického socialistu, nazval komunistom, píše Reuters. Rodák z Ugandy pritom 24. júna šokoval politických pozorovateľov presvedčivým víťazstvom v primárkach.
Mamdani chce vyššie dane pre bohatých
Mamdaniho politika zahŕňa zvýšenie daní pre najbohatších obyvateľov New Yorku, zvýšenie sadzby dane z príjmu právnických osôb, zmrazenie stabilizovaných sadzieb nájomného za byty a zvýšenie bývania dotovaného z verejných zdrojov. Jeho vzostup predstavuje riziká aj výhody pre Demokratickú stranu, ktorá uznáva potrebu osloviť mladých voličov, obáva sa však republikánskych útokov kvôli Mamdaniho kritike izraelskej okupácie palestínskych území a jeho demokratickému socializmu, ktorý znepokojuje newyorskú finančnú komunitu, vysvetľuje Reuters.
Trump počas svojho druhého funkčného obdobia už využíval hrozby škrtov vo federálnom financovaní v súvislosti s klimatickými iniciatívami, transgenderovou politikou, propalestínskymi protestmi proti izraelskej vojne v Gaze a praktikami v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie, dodáva agentúra.