OSN odsúdila útoky Izraelu na Gazu, pri ktorých zahynulo vyše 100 Palestínčanov

ŽENEVA - Organizácia Spojených národov (OSN) v stredu odsúdila najnovšie izraelské letecké útoky v Pásme Gazy. Vyzvala všetky strany, aby na zabezpečenie dodržiavania prímeria urobili všetko, čo je v ich silách.
„Správy o tom, že viac ako 100 Palestínčanov zahynulo v noci pri sérii izraelských leteckých útokov zameraných hlavne na obytné budovy, stany pre vnútorne vysídlených ľudí a školy v Pásme Gazy v reakcii na smrť izraelského vojaka, sú desivé,“ uviedol vo svojom vyhlásení vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Dodal, že Izrael musí dodržiavať svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného humanitárneho práva a bude niesť zodpovednosť za jeho porušenie.„Je znepokojujúce, že k týmto zabitiam došlo práve v čase, keď dlhodobo trpiace obyvateľstvo Gazy začalo pociťovať nádej, že neúprosná vlna násilia sa môže skončiť,“ zdôraznil.
Türk vyzval všetky strany konfliktu, aby konali v dobrej viere a dodržiavali prímerie, a naliehavo vyzval ostatné krajiny, najmä tie, ktoré majú v regióne vplyv, aby urobili všetko, čo je v ich silách, aby zabezpečili dodržiavanie dohody o prímerí.
Izrael v noci na stredu vykonal desiatky náletov na ciele palestínskeho militantného hnutia Hamas v reakcii na smrť svojho vojaka, z ktorej viní radikálov. Hamas obvinenia odmietol. V stredu od 10.00 h miestneho času (09.00 h SEČ) izraelská armáda oznámila, že bude opäť uplatňovať prímerie. Americký prezident Donald Trump, ktorý pomohol so sprostredkovaním prímeria, vyhlásil, že nič nesmie ohroziť jeho dodržiavanie. Zároveň ale podporil právo Izraela na odvetu, pokiaľ bude napadnutý.