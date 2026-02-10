EXKLUZÍVNE Kramár po prvýkrát prehovoril o nehode syna: Bola to hlúpa frajerina! Bojím sa o Marka

BRATISLAVA - Po nehode, ktorá otriasla celou rodinou, sa herec Maroš Kramár konečne rozhodol prehovoriť. Exkluzívne pre topky.sk otvorene prehovoril o dramatickom incidente svojho 17-ročného syna Marka.
V sobotu nadránom Marko zišiel s autom z vozovky a narazil do betónového múru v Senci. Nikomu sa našťastie nič nestalo, no auto zostalo úplne zničené. A čo bolo najhoršie, 17-ročný mladík nemal vodičské oprávnenie a dychová skúška preukázala 1,27 promile alkoholu. Najmladší syn herca Maroša Kramára bol prevezený do cely, kde musel najprv vytriezvieť. Jeho otec sa v tom momente stiahol, nezdvíhal telefón a odmietal s verejnosťou komunikovať. Až doteraz. Pre Topky.sk poskytol prvé vyjadrenie po nešťastnom incidente.
„Bola to skratová situácia, veľmi nepríjemná, bola to mladícka hlúposť, neospravedlniteľná frajerina,“ priznal otvorene Kramár s tým, že celá rodina je z udalosti otrasená. „Mrzí nás to, celá rodina je nešťastná a najviac syn. Snažíme sa mu pomôcť…" Podľa hercových slov nie je na tom Marko psychicky najlepšie. „Všetci sme boli mladí a robili sme hlúposti. Jediné šťastie v nešťastí je, že sa nikomu nič nestalo,“ hovorí Kramár, ktorý sa snažil urobiť pri výchove detí maximum.
„Pre mňa je to nepochopiteľné, neviem, čo sa stalo. Celý život som mu vštepoval do hlavy, že nesmie robiť takéto veci. Nesie si všetku zodpovednosť a bude niesť aj následky. Dúfam, že sa poučil a bol by som rád, keby sa z tejto situácie poučili aj iné deti a rodičia. Je to ponaučenie na celý život nielen preňho, ale pre všetkých," apeluje na verejnosť obľúbený herec.
Hoci auto išlo podľa jeho slov pomaly a airbagy ani nevystrelili, Maroš má o syna strach, lebo po nehode na tom nie je po psychickej stránke najlepšie. Kramárovci sú v kontakte s rodičmi spolujazdcov, ktorí sedeli s Markom v aute, a Marko sa všetkým osobne ospravedlnil. Svoj postoj k celej situácii zverejnil dokonca aj na svojom Instagrame. „Bol som pod vplyvom alkoholu a chcel som len povedať, že si uvedomujem závažnosť tejto situácie a aké zlé moje rozhodnutie bolo. Som naozaj pripravený zobrať za to všetku zodpovednosť a samozrejme aj všetky následky.“ Celé VIDEO si môžete pozrieť TU.