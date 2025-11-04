António Guterres na summite OSN v Dauhe žiadal rozhodnejší boj proti chudobe vo svete

DAUHA - Generálny tajomník OSN António Guterres na Svetovom summite OSN o sociálnom rozvoji v katarskej Dauhe vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby zvýšilo svoje úsilie v boji proti chudobe a nerovnosti, informovala v utorok agentúra DPA.
Guterres upozornil, že „skutočným rozvojom nie je prosperita pre niekoľkých.“ Na úvodnej tlačovej konferencii zdôraznil, že musí ísť „o príležitosti pre mnohých, založené na sociálnej spravodlivosti, plnej zamestnanosti a ľudskej dôstojnosti.“ Podľa šéfa OSN rozvojové krajiny nedostávajú primeranú podporu a v tejto súvislosti kritizoval medzinárodné spoločenstvo za jeho pomalú reakciu na klimatickú krízu a na ciele trvalo udržateľného rozvoja, ktoré stanovili členské štáty OSN.
Svetový summit o sociálnom rozvoji bude do štvrtka diskutovať o spôsoboch, ako znížiť mieru chudoby a sociálne nerovnosti, ako aj o rozšírení sociálneho zabezpečenia a prístupu k dobre platenej práci na celom svete. Okrem Guterresa sa na summite zúčastňuje aj bývalá nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková, ktorá je momentálne predsedníčkou Valného zhromaždenia OSN. Očakáva sa aj účasť zástupcov podnikateľského sektora a humanitárnych organizácií.
Na stretnutí by mala byť prijatá deklarácia, ktorej text už kritizovali humanitárne organizácie za nezáväznosť a vágnosť. Prvý Svetový summit o sociálnom rozvoji sa konal v Kodani v roku 1995, doplnila DPA.
Guterres odsúdil porušovanie prímeria v Gaze a pokračujúce násilie v Sudáne
Generálny tajomník OSN António Guterres v utorok upozornil na porušenia prímeria v Pásme Gazy. Zároveň vyzval na zastavenie násilia v Sudáne, kde sa podľa neho rýchlo zhoršuje kríza. Informuje o tom agentúra AFP.
Guterres novinárom na druhom Svetovom summite pre sociálny rozvoj v katarskej Dauhe povedal, že je hlboko znepokojený pokračujúcimi porušeniami prímeria v Gaze. „Musia skončiť a všetky strany musia dodržiavať rozhodnutia prvej fázy mierovej dohody,“ vyhlásil. V Pásme Gazy je od 10. októbra v platnosti prímerie, napriek tomu však Izrael podnikol nálety v palestínskej enkláve, ktoré si vyžiadali viac ako 100 obetí. Izrael obvinil palestínske militantné hnutie Hamas z porušenia dohody o prímerí, čo však Hamas odmieta.
Okrem toho Guterres upozornil aj na krízu vo vojnou zmietanom Sudáne. Vyzval preto všetky strany konfliktu na rokovania s cieľom „ukončiť túto nočnú moru násilia, a to hneď“. Po tom, čo polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), ktoré sú viac ako dva roky vo vojne s armádou, obsadili mesto al-Fášir, sa objavili správy o masovom zabíjaní, pričom podľa prokuratúry Medzinárodného trestného súdu môže ísť zo strany RSF aj o vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Situácia v Sudáne sa podľa Guteressa zhoršila práve po obsadení mesta al-Fášir, ktoré je podľa neho epicentrom utrpenia. Dodal, že sa objavujú správy o porušeniach medzinárodného humanitárneho práva a ľudských práv.