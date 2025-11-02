Desaťtisíce Izraelčanov si pripomenuli zavraždeného expremiéra Rabina

TEL AVIV - Približne 150.000 Izraelčanov v sobotu vyšlo do ulíc Tel Avivu, aby si pripomenuli bývalého premiéra Jicchaka Rabina, na ktorého pred 30 rokmi spáchal atentát židovský radikál. Informuje o tom agentúra DPA.
Rabin a líder Organizácie za oslobodenie Palestíny (OOP) Jásir Arafat v roku 1993 podpísali Deklaráciu o zásadách palestínskej autonómie, ktorá sa nazýva aj dohoda z Osla I. Podpisu dokumentu predchádzalo vzájomné uznanie Izraela zo strany OOP, ktorá sa súčasne vzdala násilia. Izraelskí vojaci sa zároveň stiahli z niektorých palestínskych území. Dokument predpokladal čiastočnú autonómiu Pásma Gazy a časti Západného brehu Jordánu okolo Jericha s perspektívou budúceho vytvorenia samostatného Palestínskeho štátu.
„Boli to iné časy, keď lídri vedeli prevziať zodpovednosť, slovami aj skutkami. Zodpovednosť, to je presne to, po čom Izrael dnes túži,“ povedal bývalý náčelník generálneho štábu Gadi Eisenkot za potlesku účastníkov na Rabinovom námestí v Tel Avive. Podľa DPA tým narážal na aktuálneho premiéra Benjamina Netanjahua, ktorý odmieta zodpovednosť za zlyhania pri útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael v októbri 2023.
Snaha o mierové urovnanie izraelsko-palestínskeho konfliktu stála Rabina život. Krátko po svojom vystúpení na zhromaždení na podporu mierového procesu, odštartovaného dohodami z Osla, ho 4. novembra 1995 zastrelil počas mierového pochodu v Tel Avive židovský pravicový extrémista Jigal Amir, ktorý pokladal tieto dohody za zradu národa.
„Pred 30 rokmi, v čase vrcholiacej nekontrolovateľnej očierňujúcej kampane, schádzal Jicchak Rabin po schodoch, keď naň ohavný atentátnik vystrelil tri guľky, zavraždil premiéra a zničil mierový proces,“ uviedli organizátori spomienkovej slávnosti podľa denníka Times of Israel. V podobnom duchu sa vyjadril aj líder opozície Jair Lapid. „Tri guľky, ktoré boli tu na námestí vystrelené, nemali za cieľ len zabiť lídra, ale aj zničiť myšlienku,“ vyhlásil. DPA pripomína, že Rabinova smrť vážne narušila mierový proces a dvojštátne riešenie, o ktoré sa Rabin usiloval, je dnes považované za ťažko realizovateľné a premiér Netanjahu ho odmieta.