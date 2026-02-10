Utorok10. február 2026, meniny má Gabriela, zajtra Dezider

Viliam Karas ženie Maškarovú pred výbory: Prezidentka polície podľa KDH nezodpovedala kľúčové otázky

Viliam Karas
Viliam Karas (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
TASR

BRATISLAVA - Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová nezodpovedala viacero otázok o vyšetrovaní korupcie a inej ekonomickej trestnej činnosti. V reakcii na Maškarovej utorkové vyhlásenie to uviedol podpredseda opozičného KDH Viliam Karas. Avizoval, že poslanci Národnej rady SR za KDH sa jej na túto tému budú pýtať na mimoriadnych zasadnutiach finančného i brannobezpečnostného parlamentného výboru.

Tlačová konferencia KDH k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Potrebujeme poznať odpovede na otázky, prečo sa Slovensko prepadá vo vnímaní korupcie, prečo pani prezidentka hovorí, že sa vyšetrujú činy, ktoré získavajú z vlastnej činnosti, prečo tam nie sú oznámenia od občanov. A to je preto, lebo jednoducho nedôverujú polícii, že bude náležito vyšetrovať a objasňovať aj korupčnú trestnú činnosť. A rovnako potrebujeme vedieť odpovede na otázky, prečo sa Slovensko stalo eldorádom na podvody s DPH a s daňovými únikmi,“ uviedol Karas.

Maškarová by podľa neho mala odpovedať aj na otázky v súvislosti so zrušením Národnej kriminálnej agentúry a založením Úradu boja proti organizovanej kriminalite na jej mieste. „Nedala odpovede na to, prečo skúsených a profesionálnych vyšetrovateľov, ktorí dokázali vyšetrovať špecifickú trestnú činnosť, presunuli na odbory, kde kompetencie nemajú. Dozvedeli sme sa, že to len robia ľudia, ktorí majú potrebnú prax,“ kritizoval Karas.

Policajná prezidentka Jana Maškarová trvá na tom, že polícia korupciu a iné ekonomické trestné činy vyšetruje. Na utorkovej tlačovej konferencii prezentovala policajné dáta. Operatívno-pátracia činnosť sa podľa nej stala v minulom roku efektívnejšou. Zároveň odmietla, že by sa takouto trestnou činnosťou zaoberali neskúsení vyšetrovatelia. Generálny prokurátor Maroš Žilinka minulý týždeň prezentoval dáta, z ktorých vyplýva, že miera stíhania korupcie na Slovensku sa po reorganizácii polície a zmenách v Trestnom zákone výrazne znížila.

