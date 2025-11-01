Sobota1. november 2025, meniny má Denis, Denisa, zajtra

Šéf nemeckej diplomacie vníma ďalší priebeh mierového plánu pre Blízky východ optimisticky

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul a izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar.
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul a izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar.
TEL AVIV – Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul vníma ďalšiu realizáciu mierového plánu pre Blízky východ optimisticky. Vyplýva to z jeho vyjadrení po sobotňajšom stretnutí so šéfom izraelskej diplomacie Gideonom Saarom v Tel Avive. Avizoval po ňom tiež zmiernenie nemeckého cestovného odporúčania pre Izrael, informuje o tom agentúra DPA.

Wadephul v súvislosti s ďalším plnením mierového plánu povedal, že bude náročné. Predpokladom pre trvalo bezpečnú a stabilnú situáciu v Pásme Gazy podľa neho je zaistenie prímeria medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. „Mám celkovo dojem, že obe strany majú pevnú vôľu toto prímerie premeniť na trvalý proces a nakoniec uzavrieť mier,“ uviedol minister. Priznal zároveň, že o odzbrojení Hamasu sa „ľahšie hovorí, ako sa to zrealizuje“.

Nemecko môže zmierniť cestovné odporúčanie pre Izrael

Minister dodal, že jeho dôvera v mierový proces „natoľko narástla“, že sa nazdáva, že by Nemecko mohlo prehodnotiť cestovné odporúčanie pre Izrael. Jeho zmiernením by chcel prispieť k opätovného posilneniu cestovania medzi oboma krajinami. Detaily vypracuje jeho rezort a zverejnia ich začiatkom budúceho týždňa.

Wadephul v Tel Avive ukončil svoju cestu po krajinách Blízkeho východu. V závere sa na letisku stretol s rodičmi zabitého rukojemníka Itaya Chena, ktorého ozbrojenci Hamasu pri útoku na Izraelu 7. októbra 2023 odvliekli do Pásma Gazy. Chen mal aj nemecké občianstvo. Jeho telo dosiaľ Hamas v rámci dohody o prvej fáze prímeria nevydal.

Viac o téme: NemeckoIzraelGazaMierový plánJohann Wadephul
