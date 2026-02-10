Utorok10. február 2026, meniny má Gabriela, zajtra Dezider

Europoslanci odobrili nové opatrenia na ochranu a podporu vinárskeho sektora EÚ

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRUSEL/ŠTRASBURG - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok schválili novú legislatívu na posilnenie ochrany a podpory výrobcov vína v členských krajinách EÚ.

Parlament o tejto téme dosiahol predbežnú politickú dohodu s členskými štátmi EÚ začiatkom decembra 2025. V utorok za nové pravidlá zahlasovalo 625 poslancov, 15 bolo proti a 11 sa zdržalo hlasovania. Nový súbor pravidiel má riešiť výzvy, ktorým čelia výrobcovia vína, otvorí nové trhové príležitosti a zavádza jasné označenia pre nealkoholické a nízkoalkoholické vína.

Jasné označovanie alkoholu

Europoslanci sa zhodli na tom, že na objasnenie pravidiel pre nealkoholické vína sa bude môcť používať výraz „nealkoholické“ spolu s výrazom „0,0 %“, ak obsah alkoholu v produkte nepresahuje 0,05 % objemu. Produkty, ktorých obsah alkoholu je vyšší ako 0,5 % objemu, ale zároveň o najmenej 30 % nižší ako štandardný obsah alkoholu v kategórii vína pred de-alkoholizáciou, by sa mali označovať ako „vína so zníženým obsahom alkoholu“.

Pomoc po katastrofách

Zákonodarcovia EÚ súhlasia s tým, aby vinohradníci v reakcii na závažné prírodné katastrofy, extrémne podmienky počasia alebo prepuknutie chorôb rastlín, dostali dodatočnú finančnú podporu. Prijatý text tiež predpokladá využitie fondov EÚ na tzv. „klčovanie“. Národný platobný strop na destiláciu vína a zelený zber bude stanovený na 25 % z globálne dostupných finančných prostriedkov na členský štát.

EP súhlasí s tým, že výrobcovia dostanú dodatočnú podporu na podporu vínnej turistiky. Opatrenia na stimuláciu hospodárskeho rastu vo vidieckych oblastiach a propagáciu kvalitných európskych vín v tretích krajinách by boli oprávnené na financovanie z fondov EÚ až do výšky 60 %, pričom členské štáty by mohli pridať až 30 % pre malé a stredné podniky a 20 % pre väčšie spoločnosti. Oprávnené aktivity by mohli zahŕňať informačné a propagačné iniciatívy, ako je reklama, podujatia, výstavy a štúdie. Mohli by byť financované tri roky s možnosťou dvojnásobného predĺženia, aby sa pokrylo celkovo deväť rokov.

Španielska europoslankyňa a spravodajkyňa EP pre túto agendu Esther Herranzová Garcíová v správe pre médiá uviedla, že schválený zákon predstavuje „včasnú a účinnú reakciu“ na krízu, ktorej čelí vinársky sektor.

Čaká sa na schválenie Radou EÚ

„Európa reaguje konkrétnymi nástrojmi, ako je využívanie európskych zdrojov na krízové ​​opatrenia, lepšie podmienky pre propagačné a komunikačné aktivity a zvýšené spolufinancovanie, aby sa poľnohospodárom pomohlo rýchlejšie sa prispôsobiť zmene klímy,“ opísala situáciu a dodala, že aj členské štáty budú mať silnejší súbor opatrení na riešenie výziev, ktorým vinársky sektor čelí v rôznych regiónoch. Po hlasovaní v pléne EP predbežnú dohodu z decembra ešte musí formálne schváliť Rada EÚ, aby nové pravidlá nadobudli platnosť.

Viac o téme: PravidláVinárstvoOchrana Európsky parlament
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Európsky parlament schválil klimatický cieľ EÚ do roku 2040: Emisie majú klesnúť o 90 percent
Zahraničné
Ilustračné foto
Europarlament sprísňuje azylové pravidlá: Rýchlejšie konania a zoznam bezpečných krajín
Zahraničné
Europoslanci prijali plán na
Europoslanci prijali plán na boj s bytovou krízou: Žiadajú lacnejšiu výstavbu aj viac sociálnych bytov v EÚ
Zahraničné
Ilustračné foto
Európsky parlament otvára plenárne zasadnutie: Diskusia o Slovensku, azyle a a klimatický cieľ do roku 2040
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Minister Migaľ z MIRRI oznámil, že podáva na poslanca Hargaša trestné oznámenie
Minister Migaľ z MIRRI oznámil, že podáva na poslanca Hargaša trestné oznámenie
Správy
Tlačová konferencia strany SaS: Januárová výplata nižšia o daň z mafie
Tlačová konferencia strany SaS: Januárová výplata nižšia o daň z mafie
Správy
Hudák sa vrátil z Egypta, pri nakrúcaní trpel: Ja len čakám na reklamný break
Hudák sa vrátil z Egypta, pri nakrúcaní trpel: Ja len čakám na reklamný break
Prominenti

Domáce správy

Nové farby polície a
V Košiciach našli telo muža: Polícia začala trestné stíhanie pre zločin zabitia
Domáce
Slovensko je druhé na
Slovensko je druhé na svete: Naše tradičné zemiakové jedlo si cestovatelia zamilovali
dromedar.sk
Kamenický opäť pritvrdzuje: Pre
Kamenický opäť pritvrdzuje: Pre daňové úniky chce oživiť opatrenie s DPH, experti ho však varujú!
Domáce
Banská Bystrica zažije fašiangový sprievod v maskách: Čakajú vás tradície, folklór aj šišky
Banská Bystrica zažije fašiangový sprievod v maskách: Čakajú vás tradície, folklór aj šišky
Banská Bystrica

Zahraničné

Ruský prezident Vladimir Putin
Moskva potvrdzuje kontakty s Parížom: Dialóg s Macronom môže nadviazať okamžite, ak bude záujem
Zahraničné
Ilustračné foto
Európsky parlament schválil klimatický cieľ EÚ do roku 2040: Emisie majú klesnúť o 90 percent
Zahraničné
Ilustračné foto
Rusko neplánuje útok na NATO: Európa musí posilniť obranu, Rusko a Čína zrýchľujú zbrojenie a spoluprácu
Zahraničné
Ilustračné foto
Šok v nemocnici: Polícia podozrieva lekárov, že stovkám pacientov dali defibrilátory zbytočne
Zahraničné

Prominenti

Tori Spelling
Tori Spelling potrebuje POMOC: Po rozvode žije v dome plnom veteše a nechutného bordelu!
Zahraniční prominenti
Rodina Maroša Kramára si
EXKLUZÍVNE Kramár po prvýkrát prehovoril o nehode syna: Bola to hlúpa frajerina! Bojím sa o Marka
Domáci prominenti
Marko Kramár
VIDEO Marko Kramár sa po nehode pod vplyvom alkoholu ospravedlnil: Priznáva vinu i strach z následkov
Domáci prominenti
Najprv ROZVOD, nečakané ZÁSNUBY
Najprv ROZVOD, nečakané ZÁSNUBY a teraz... Slovenský herec sa bleskovo oženil!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

MIMOZEMŠŤANIA v reklame na
MIMOZEMŠŤANIA v reklame na čokoládu? Super Bowl 2026 priniesol SPOTY, ktoré vám vyrazia dych! TOTO sú tie NAJŠIALENEJŠIE
Zaujímavosti
Manželka pilota VARUJE: Tieto
Manželka pilota VARUJE: Tieto TRI veci si do lietadla NIKDY neobliekajte! Riskujete VIAC než len nepohodlie
Zaujímavosti
Zabudnite na brokolicu a
Zabudnite na brokolicu a behanie! 103-ročná žena odhalila lekárke, čo ju drží pri živote: Strava to nie je!
Zaujímavosti
pyramídy v Gíze
Dejepis v troskách? Veľká pyramída v Gíze môže byť o 20-tisíc rokov STARŠIA! ŠOKUJÚCE zistenia inžiniera z Talianska
Zaujímavosti

Dobré správy

Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk
V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk

Ekonomika

Koľko eur dostanete na dôchodku? Sociálna poisťovňa vám to už teraz vypočíta, odpoveď môžete dostať elektronicky!
Koľko eur dostanete na dôchodku? Sociálna poisťovňa vám to už teraz vypočíta, odpoveď môžete dostať elektronicky!
Alarmujúce čísla z ekonomiky: Priemysel padá a ani automobilky ho nezachránili! Čo nás čaká?
Alarmujúce čísla z ekonomiky: Priemysel padá a ani automobilky ho nezachránili! Čo nás čaká?
Štát spúšťa veľkú pomoc: Erik Tomáš predstavil nový príspevok, ktorý má pomôcť tisíckam rodín!
Štát spúšťa veľkú pomoc: Erik Tomáš predstavil nový príspevok, ktorý má pomôcť tisíckam rodín!
Bez PZP už technickou kontrolou neprejdete: Štát sprísňuje pravidlá, vodiči však dostanú druhú šancu!
Bez PZP už technickou kontrolou neprejdete: Štát sprísňuje pravidlá, vodiči však dostanú druhú šancu!

Šport

ZOH 2026 Veľká škoda! Petra Vlhová mala skvelý štart, prvé preteky po návrate však nedokončila
ZOH 2026 Veľká škoda! Petra Vlhová mala skvelý štart, prvé preteky po návrate však nedokončila
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Obrovské prekvapenie v Cortine: Shiffrinová nezvládla slalom a nemá ani medailu
ZOH 2026 Obrovské prekvapenie v Cortine: Shiffrinová nezvládla slalom a nemá ani medailu
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Vlhová opäť dokázala svoju veľkosť: Pozrite, čo povedala mladej Slovenke pred zjazdom
ZOH 2026 Vlhová opäť dokázala svoju veľkosť: Pozrite, čo povedala mladej Slovenke pred zjazdom
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Prvé slová Petry Vlhovej po návrate: Napriek vypadnutiu som veľmi vďačná
ZOH 2026 Prvé slová Petry Vlhovej po návrate: Napriek vypadnutiu som veľmi vďačná
Petra Vlhová

Auto-moto

Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Napojenie Spišskej Novej Vsi na D1: obchvat za 105 miliónov eur
Doprava
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
Klasické testy
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Novinky
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
Doprava

Kariéra a motivácia

Väčšina Slovákov si zimnú dovolenku nemôže dovoliť: Takmer dve tretiny ju tento rok vôbec neplánujú
Väčšina Slovákov si zimnú dovolenku nemôže dovoliť: Takmer dve tretiny ju tento rok vôbec neplánujú
Kariera.sk TS
McDonald's sa opäť zaradil medzi najlepších zamestnávateľov Slovenska
McDonald's sa opäť zaradil medzi najlepších zamestnávateľov Slovenska
KarieraInfo.sk
Nespokojnosť v práci? Výpoveď nemusí byť jediným riešením
Nespokojnosť v práci? Výpoveď nemusí byť jediným riešením
Rady, tipy a triky
Tichí víťazi: Prečo introverti v práci dosahujú lepšie výsledky a ako sa od nich inšpirovať?
Tichí víťazi: Prečo introverti v práci dosahujú lepšie výsledky a ako sa od nich inšpirovať?
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Ako pripraviť perfektné odpaľované cesto + najlepšie recepty
Ako pripraviť perfektné odpaľované cesto + najlepšie recepty
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Ako plniť šišky? Len takto džem nevytečie a zostane vo vnútri
Ako plniť šišky? Len takto džem nevytečie a zostane vo vnútri
Rady a tipy
Hľadáte zdravý a ľahký recept na začiatok týždňa? Vyskúšajte lososa s ružičkovým kelom
Hľadáte zdravý a ľahký recept na začiatok týždňa? Vyskúšajte lososa s ružičkovým kelom
Losos

Technológie

Čoskoro budeš môcť uskutočňovať videohovory cez WhatsApp priamo cez svoj internetový prehliadači
Čoskoro budeš môcť uskutočňovať videohovory cez WhatsApp priamo cez svoj internetový prehliadači
Aplikácie a hry
Jurský svet: Znovuzrodenie mieri na SkyShowtime. Tentoraz nepôjde len o únik pred dinosaurami
Jurský svet: Znovuzrodenie mieri na SkyShowtime. Tentoraz nepôjde len o únik pred dinosaurami
Filmy a seriály
Elon Musk sa nateraz vzdal plánu kolonizovať Marsu. SpaceX má už nový cieľ
Elon Musk sa nateraz vzdal plánu kolonizovať Marsu. SpaceX má už nový cieľ
Vesmír
Ani Brusel nie je nedotknuteľný. Európska komisia rieši únik údajov po hackerskom útoku
Ani Brusel nie je nedotknuteľný. Európska komisia rieši únik údajov po hackerskom útoku
Bezpečnosť

Bývanie

Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Tieto dreviny v blízkom čase orežte, podporíte zdravie i bohatšie kvety. Kedy a ako strihať pre čo najlepší efekt?
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Pripomína staré vidiecke domy, no je to len dojem. Vnútri čaká moderná domácnosť a priestor na oddych celej rodiny
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok

Pre kutilov

Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Stromy treba strihať úplne inak! Koniec zimného rezu a prečo už nefunguje
Záhrada
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Ako získať z jedného dreveného polienka oheň, ktorý vydrží horieť až 5 hodín
Dvor a záhrada
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Zelenina a ovocie
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Stavba

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia v láske trpia najviac: Patríte medzi večných romantikov so zlomeným srdcom?
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia v láske trpia najviac: Patríte medzi večných romantikov so zlomeným srdcom?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Škandál na SFZ
Domáce
MIMORIADNE Škandál na SFZ naberá na obrátkach: Ďalšia žaloba! Mobily vraj preberali priamo na zväze
Kamenický opäť pritvrdzuje: Pre
Domáce
Kamenický opäť pritvrdzuje: Pre daňové úniky chce oživiť opatrenie s DPH, experti ho však varujú!
Lietadlo skončilo po štarte
Zahraničné
Hororová nehoda lietadla: Pár minút po štarte skončilo v mori! Na palube boli desiatky cestujúcich
Ilustračné foto
Zahraničné
Ďalší útok vo vlaku: Sprievodkyňa napadnutá týždeň po smrti kolegu

Ďalšie zo Zoznamu