Europoslanci odobrili nové opatrenia na ochranu a podporu vinárskeho sektora EÚ

BRUSEL/ŠTRASBURG - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok schválili novú legislatívu na posilnenie ochrany a podpory výrobcov vína v členských krajinách EÚ.
Parlament o tejto téme dosiahol predbežnú politickú dohodu s členskými štátmi EÚ začiatkom decembra 2025. V utorok za nové pravidlá zahlasovalo 625 poslancov, 15 bolo proti a 11 sa zdržalo hlasovania. Nový súbor pravidiel má riešiť výzvy, ktorým čelia výrobcovia vína, otvorí nové trhové príležitosti a zavádza jasné označenia pre nealkoholické a nízkoalkoholické vína.
Jasné označovanie alkoholu
Europoslanci sa zhodli na tom, že na objasnenie pravidiel pre nealkoholické vína sa bude môcť používať výraz „nealkoholické“ spolu s výrazom „0,0 %“, ak obsah alkoholu v produkte nepresahuje 0,05 % objemu. Produkty, ktorých obsah alkoholu je vyšší ako 0,5 % objemu, ale zároveň o najmenej 30 % nižší ako štandardný obsah alkoholu v kategórii vína pred de-alkoholizáciou, by sa mali označovať ako „vína so zníženým obsahom alkoholu“.
Pomoc po katastrofách
Zákonodarcovia EÚ súhlasia s tým, aby vinohradníci v reakcii na závažné prírodné katastrofy, extrémne podmienky počasia alebo prepuknutie chorôb rastlín, dostali dodatočnú finančnú podporu. Prijatý text tiež predpokladá využitie fondov EÚ na tzv. „klčovanie“. Národný platobný strop na destiláciu vína a zelený zber bude stanovený na 25 % z globálne dostupných finančných prostriedkov na členský štát.
EP súhlasí s tým, že výrobcovia dostanú dodatočnú podporu na podporu vínnej turistiky. Opatrenia na stimuláciu hospodárskeho rastu vo vidieckych oblastiach a propagáciu kvalitných európskych vín v tretích krajinách by boli oprávnené na financovanie z fondov EÚ až do výšky 60 %, pričom členské štáty by mohli pridať až 30 % pre malé a stredné podniky a 20 % pre väčšie spoločnosti. Oprávnené aktivity by mohli zahŕňať informačné a propagačné iniciatívy, ako je reklama, podujatia, výstavy a štúdie. Mohli by byť financované tri roky s možnosťou dvojnásobného predĺženia, aby sa pokrylo celkovo deväť rokov.
Španielska europoslankyňa a spravodajkyňa EP pre túto agendu Esther Herranzová Garcíová v správe pre médiá uviedla, že schválený zákon predstavuje „včasnú a účinnú reakciu“ na krízu, ktorej čelí vinársky sektor.
Čaká sa na schválenie Radou EÚ
„Európa reaguje konkrétnymi nástrojmi, ako je využívanie európskych zdrojov na krízové opatrenia, lepšie podmienky pre propagačné a komunikačné aktivity a zvýšené spolufinancovanie, aby sa poľnohospodárom pomohlo rýchlejšie sa prispôsobiť zmene klímy,“ opísala situáciu a dodala, že aj členské štáty budú mať silnejší súbor opatrení na riešenie výziev, ktorým vinársky sektor čelí v rôznych regiónoch. Po hlasovaní v pléne EP predbežnú dohodu z decembra ešte musí formálne schváliť Rada EÚ, aby nové pravidlá nadobudli platnosť.