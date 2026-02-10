Rakúsky kancelár Stocker prijal Babiša: Zhodli sa na postojoch k migrácii a ekonomike

VIEDEŇ - Konkurencieschopnosť, nelegálna migrácia a geopolitické otázky boli témami utorňajšieho stretnutia rakúskeho kancelára Christiana Stockera a českého premiéra Andreja Babiša, ktoré sa uskutočnilo vo Viedni. Informuje o tom agentúra APA.
Tvrdší postoj k deportáciám
Stocker zdôraznil potrebu „konzistentnej“ deportácie migrantov, najmä tých, ktorí boli odsúdení za spáchanie trestných činov. Babiš uviedol, že Európa konečne pochopila dôležitosť konzistentnej deportačnej politiky. Právo na bezpečnosť občanov krajín Európskej má podľa neho prednosť pred právom na pobyt.
Obe krajiny majú podľa rakúskeho kancelára v mnohých otázkach rovnaké postoje, no jadrová energia medzi ne nepatrí. „Je však suverénnym rozhodnutím každej krajiny, ako si vyrieši dodávky energie. Jadrová energia je otázka, ktorá nás rozdeľuje,“ povedal Stocker s tým, že táto téma by nemala ovplyvniť dobré vzťahy Rakúska a Česka.
Partnerstvo a lacnejšie energie
Stocker označil Českú republiku za „dôležitého partnera, obchodného partnera a investičný trh pre Rakúsko“. Zasadil za pokračovanie bezplatného prideľovania tzv. emisných povoleniek ako nástroja na posilnenie ekonomiky. Dôležité je tiež znížiť ceny energií.
Babiš tento názor podporil. Argumentoval, že keďže jeho krajina potrebuje lacnú energiu v rámci snáh zabrániť odchodu podnikov z ČR a nemá topografické výhody Rakúska, jadrová energia je nevyhnutná. Emisné povolenky sú podľa Babiša príliš drahé, pretože špekulanti zvyšujú ceny. Obaja predsedovia vlád zdôraznili dôležitosť regiónu západného Balkánu a vyzvali EÚ, aby venovala tomuto regiónu viac pozornosti. Vyjadrili tiež túžbu po ukončení vojny na Ukrajine.
Český premiér na tlačovej konferencii ignoroval novinárske otázky týkajúce sa sporu českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku s prezidentom Petrom Pavlom ohľadom nesúhlasu hlavy štátu s vymenovaním Filipa Turka za ministra životného prostredia, napísala APA.