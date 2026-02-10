Utorok10. február 2026, meniny má Gabriela, zajtra Dezider

Falošné lieky zaplavujú internet: ŠÚKL odhalil, čo sa v nich v skutočnosti skrýva! Hrozí vám smrteľné nebezpečenstvo

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images, TASR/Martin Baumann)
BRATISLAVA – Internet je plný lákavých ponúk na lieky za zlomok ich bežnej ceny alebo dokonca bez lekárskeho predpisu. Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) však bije na poplach. Za „výhodným“ nákupom sa totiž môže skrývať život ohrozujúci hazard, pri ktorom do svojho tela vpravíte látky, ktoré patria skôr na stavenisko alebo do deratizačnej pasce.

Mnoho Slovákov sa snaží obísť návštevu lekára a hľadá lieky na predpis na pochybných webových stránkach či v reklamách na sociálnych sieťach. Odborníci sú však nekompromisní: Lieky viazané na lekársky predpis sa cez internet predávať nesmú. Takýto liek vám môže vydať len vyštudovaný farmaceut, a to výhradne v kamennej lekárni.

Ako spoznať legálnu internetovú lekáreň?

Cez internet si legálne môžete kúpiť len voľnopredajné lieky, ktoré sú registrované na Slovensku. Aj tu však platia prísne pravidlá, ktoré by ste mali ako kupujúci poznať. Každý seriózny predajca, ktorý má povolenie na internetový výdaj liekov, musí mať na svojej stránke umiestnené špeciálne bezpečnostné logo.

Po kliknutí na toto logo vás systém musí automaticky presmerovať na oficiálnu stránku ŠÚKL, kde si v zozname môžete overiť, či daný subjekt skutočne disponuje povolením. Ak logo chýba alebo nie je prelinkované, mali by ste od nákupu okamžite upustiť.

 
 

Jed na potkany namiesto účinnej látky

Najväčším strašiakom sú falšované lieky. Pri nákupe mimo oficiálneho reťazca riskujete, že dostanete produkt, ktorý nielenže nepomôže, ale môže vás zabiť. ŠÚKL varuje pred látkami, ktoré sa vo falzifikátoch bežne objavujú. "Tieto lieky môžu obsahovať nebezpečné látky ako jedy na potkany, cement, ťažké kovy, nemrznúce zmesi alebo farby na steny, ktoré sú nebezpečné pre zdravie," uviedol ŠÚKL. 

Tieto nebezpečné prímesi používajú nelegálni výrobcovia na to, aby tabletky získali potrebnú váhu, tvar či farbu, bez ohľadu na katastrofálne následky pre zdravie pacienta.

Podvodníci často využívajú reklamy, ktoré sľubujú zázračné vyliečenie za „neuveriteľné“ ceny. ŠÚKL upozorňuje, že takéto ponuky sú čisto manipulatívne. Buďte obozretní najmä vtedy, ak predajca ponúka lieky, ktoré sú bežne nedostupné alebo vyžadujú diagnózu odborníka. V takýchto prípadoch ide takmer s istotou o nelegálny tovar.

