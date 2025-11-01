Osobitný vyslanec USA vyzýva Libanon na priame rokovania s Izraelom

MANAMA - Americký osobitný vyslanec Thomas Barrack vyzval v sobotu Libanon, aby sa pokúsil nadviazať priame rokovania s Izraelom pre narastajúce obavy zo zintenzívňujúcich sa izraelských útokov na bašty militantného hnutia Hizballáh. Došlo k tomu takmer rok po uzavretí prímeria medzi krajinami, píše agentúra AFP.
Libanon uzavrel prímerie s Izraelom v novembri 2024, no židovský štát aj naďalej ponecháva svoje vojská v piatich oblastiach na juhu Libanonu a pokračuje v náletoch.
Priame rozhovory potrebné
Úrady v Libanone už v minulosti viedli nepriame rokovania s Izraelom, no Barrack zdôraznil, že kľúčom k zmierneniu napätia by mohli byť priame rokovania. „Rozhovory sa musia viesť s Izraelom. Je potrebné, aby to bolo priamo s Izraelom. Izrael je pripravený,“ povedal americký vyslanec novinárom popri konferencii Manama Dialogue v Bahrajne. „Vyberte sa tým smerom, smerom k Izraelu, a začnite rozhovory, nemôže to uškodiť,“ skonštatoval.
Líderov Libanonu rokovania znepokojujú
Barack pre agentúru AFP zároveň ale povedal, že libanonskí lídri sú z takýchto rokovaní „oprávnene nervózni“. Vojna s Izraelom Hizballáh výrazne oslabila, no naďalej je finančne odolný a ozbrojený. „Majú právo váhať, pretože ide o nebezpečné prostredie,“ povedal. „Ak to však chcete urobiť, pomôžeme vám. Vyvinieme tlak na Izrael, aby bol rozumný,“ povedal vyslanec USA podľa AFP.
Spojené štáty tlačia na Libanon, aby nasledoval príklad susednej Sýrie, ktorá sa snaží uzavrieť bezpečnostnú dohodu s Izraelom. „Cesta je veľmi jasná, musí to byť Jeruzalem alebo Tel Aviv, kde sa budú konať rokovania spolu so Sýriou. Sýria ukazuje cestu,“ dodal Barrack.