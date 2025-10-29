Streda29. október 2025, meniny má Klára, Kiara, zajtra Šimon, Simon, Simona

Nemecko vyzvalo Izrael na vojenskú zdržanlivosť v Pásme Gazy

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul.
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. (Zdroj: TASR/AP/Yavuz Ozden/DIA Photo)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BERLÍN - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v stredu vyjadril „hlboké znepokojenie“ po útokoch Izraela na Pásmo Gazy. Informuje o tom agentúra AFP.

„Vyzývame Izrael, aby prejavil vojenskú zdržanlivosť, aby sa zabránilo ďalšiemu utrpeniu,“ uviedol Wadephul v stanovisku ministerstva. Úrad civilnej obrany v Gaze informoval, že pri útokoch zahynulo viac ako 100 ľudí vrátane najmenej 35 detí, čo potvrdila aj AFP na základe údajov z piatich nemocníc v palestínskej enkláve.

Izrael vykonal nálety, prímerie sa obnovuje

Izrael v noci na stredu vykonal desiatky náletov na ciele Hamasu v reakcii na smrť svojho vojaka, z ktorej viní militantné hnutie. Hamas obvinenia odmieta. V stredu od 10.00 h miestneho času (09.00 h SEČ) izraelská armáda následne oznámila, že bude opäť uplatňovať prímerie. Americký prezident Donald Trump, ktorý pomohol so sprostredkovaním prímeria, vyhlásil, že nič nesmie ohroziť jeho dodržiavanie. Zároveň ale podporil právo Izraela na odvetu, pokiaľ bude napadnutý.

Hamas má splniť podmienky prímeria

Wadephul vyzval aj hnutie Hamas, aby splnilo svoju časť dohody, zložilo zbrane a všetky pozostatky zosnulých rukojemníkov odovzdalo Izraelu. „Po dohode o prímerí medzi Izraelom a Hamasom je tu nádej na trvalý mier, o ktorý sa musíme naďalej usilovať,“ zdôraznil.

Šéf nemeckej diplomacie čoskoro navštívi Jordánsko a následne aj Libanon a Bahrajn. „Počas mojej cesty na Blízky východ mám v pláne rokovať s našimi partnermi o tom, kde a ako konkrétne môže Nemecko podporiť ďalšie kroky,“ dodal.

Viac o téme: PrímerieNemeckoIzraelPásmo GazyJohann Wadephul
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUALIZOVANÉ Izrael po rozsiahlych útokoch
Izrael po rozsiahlych útokoch v Pásme Gazy opäť obnovil prímerie
Zahraničné
Prímerie sa rúca: Izrael
Prímerie sa rúca: Izrael potvrdil smrť vojaka, nálety v Gaze si vyžiadali najmenej 50 mŕtvych
Zahraničné
Ilustračné foto
Izrael útočí v Gaze: Kac sľubuje odplatu za útok Hamasu na izraelské jednotky
Zahraničné
Palestínčania sledujú ako egyptská
Hamas v utorok večer vráti Izraelu ostatky ďalšieho rukojemníka
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Schválili sme investičnú pomoc pre spoločnosť Mobis Slovakia v súvislosti s diverzifikáciou produkcie existujúcej prevádzkarne v Gbeľanoch, uviedol Fico
Schválili sme investičnú pomoc pre spoločnosť Mobis Slovakia v súvislosti s diverzifikáciou produkcie existujúcej prevádzkarne v Gbeľanoch, uviedol Fico
Správy
Smrť v jojkárskom seriáli Ranč: Koniec výraznej postavy!
Smrť v jojkárskom seriáli Ranč: Koniec výraznej postavy!
Prominenti
Ak všetky záverečné skúšky dopadnú dobre, tak tunel Višňové otvoríme 22. decembra, uviedol minister Ráž
Ak všetky záverečné skúšky dopadnú dobre, tak tunel Višňové otvoríme 22. decembra, uviedol minister Ráž
Správy

Domáce správy

Prezidentka Policajného zboru Jana
Jana Maškarová je za všetky návrhy, ktoré prispejú k úplnému zníženiu kriminality
Domáce
Tomáš Taraba
Cesta do USA opäť na pretrase: Taraba mal dať za letenky viac ako Šimkovičová! Rozhorčený minister to odmieta
Domáce
Preslávené kúpele konečne ožívajú:
Preslávené kúpele konečne ožívajú: V Korytnici obnovia historický vrt
dromedar.sk
Kremničania prekvapili: Za deväť mesiacov vytriedili rekordné množstvo odpadu
Kremničania prekvapili: Za deväť mesiacov vytriedili rekordné množstvo odpadu
Banská Bystrica

Zahraničné

Ilustračné foto
V Poľsku sa budú opravovať motory do stíhačiek F-16 a F-15
Zahraničné
Ilustračné foto
Španielsko zhabalo 20 ton hašiša v nákladných autách s paprikami z Maroka
Zahraničné
Ilustračné foto
Rusko zintenzívnilo svoju spravodajskú ofenzívu v Poľsku
Zahraničné
Ilustračné foto
Pre silné sneženie uzavreli okolie Mount Everestu pre cestovný ruch
Zahraničné

Prominenti

Po obnovenom vzťahu ďalší
Po obnovenom vzťahu ďalší ROZCHOD: Prominentému páru NEVYŠLA ani druhá šanca!
Zahraniční prominenti
Hrob Karola Duchoňa (†35):
Hrob Karola Duchoňa (†35): Veľké ZMENY tesne pred Dušičkami!
Domáci prominenti
Little Mix
Ničivý HURIKÁN Melissa zasiahol aj Jamajku: STRACH slávnej speváčky... Má tam svoju rodinu!
Zahraniční prominenti
DRSNÝ koniec: Známeho herca
DRSNÝ koniec: Známeho herca VYKOPLI zo seriálu po 6 rokoch... Skončil BEZ práce!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Radikálny krok škôl priniesol
Radikálny krok škôl priniesol prekvapivé výsledky: Úplný zákaz mobilov v triedach! Funguje to... alebo len naoko?
Zaujímavosti
Revolúcia v cestovaní: Čoraz
Revolúcia v cestovaní: Čoraz viac ľudí lieta úplne bez batožiny
dromedar.sk
FOTO Pobrežie sa zmenilo na
Desivá scenéria na obľúbenej pláži šokovala obyvateľov: Tisíce mŕtvych rýb pokryli pobrežie! Čo ich zabilo?
Zaujímavosti
FOTO Vedci posúvajú hranice: Muž
Vedci posúvajú hranice: Muž s prasacou obličkou prežil dlhšie než ktokoľvek predtým! Teraz nastal ZVRAT
Zaujímavosti

Dobré správy

Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce

Ekonomika

Koniec nekonečného príbehu, motoristi dostanú vianočný darček: Ráž prezradil termín otvorenia tunela Višňové! (foto)
Koniec nekonečného príbehu, motoristi dostanú vianočný darček: Ráž prezradil termín otvorenia tunela Višňové! (foto)
Stop ťažkej práci: Slováci sú jednotní, odchod do dôchodku má mať hranicu! (prieskum)
Stop ťažkej práci: Slováci sú jednotní, odchod do dôchodku má mať hranicu! (prieskum)
365.bank prináša mimoriadnu jesennú ponuku hypoték s úrokom už od 3,25 % ročne
365.bank prináša mimoriadnu jesennú ponuku hypoték s úrokom už od 3,25 % ročne
Koniec percentám? Minister Tomáš zvažuje revolúciu v zvyšovaní dôchodkov!
Koniec percentám? Minister Tomáš zvažuje revolúciu v zvyšovaní dôchodkov!

Šport

VIDEO Gáborík sa vrátil do Minnesoty: Objavil sa na ľade aj v šatni! Búrlivé privítanie fanúšikov
VIDEO Gáborík sa vrátil do Minnesoty: Objavil sa na ľade aj v šatni! Búrlivé privítanie fanúšikov
NHL
Spartak Trnava nesúhlasí s trestom Disciplinárky SFZ pre svojho spíkera: Na to nemajú právo!
Spartak Trnava nesúhlasí s trestom Disciplinárky SFZ pre svojho spíkera: Na to nemajú právo!
Niké liga
FOTO Slovenskú reprezentáciu povedie víťaz Ligy majstrov a vicemajster Európy: Teším sa na túto výzvu
FOTO Slovenskú reprezentáciu povedie víťaz Ligy majstrov a vicemajster Európy: Teším sa na túto výzvu
Malý futbal
Ste si istí, že Pogačar pôjde na Tour? Zdroje z pelotónu naznačujú šokujúcu absenciu najväčšej hviezdy
Ste si istí, že Pogačar pôjde na Tour? Zdroje z pelotónu naznačujú šokujúcu absenciu najväčšej hviezdy
Tour de France

Auto-moto

Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Doprava
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Novinky
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Brigády v redakcii: Skvelá príležitosť pre študentov a začínajúcich novinárov
Brigády v redakcii: Skvelá príležitosť pre študentov a začínajúcich novinárov
Zaujímavé pracovné ponuky
Chcete vyťažiť zo svojich zamestnancov maximum? Začnite sa riadiť pravidlom 10-80-10!
Chcete vyťažiť zo svojich zamestnancov maximum? Začnite sa riadiť pravidlom 10-80-10!
Pre zamestnávateľov
Premýšľajte ako Elon Musk: Zložité problémy začnite riešiť pomocou tohto princípu!
Premýšľajte ako Elon Musk: Zložité problémy začnite riešiť pomocou tohto princípu!
Motivácia a inšpirácia
Akčné ženy: Rovnosť začína doma, pokračuje v práci a končí tam, kde sa o nej prestane hovoriť
Akčné ženy: Rovnosť začína doma, pokračuje v práci a končí tam, kde sa o nej prestane hovoriť
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Ako upiecť hus? Vyčarujte mäso, ktoré sa rozpadá pod vidličkou
Ako upiecť hus? Vyčarujte mäso, ktoré sa rozpadá pod vidličkou
Rady a tipy
Hubová omáčka ako z reštaurácie: Toto je recept, ktorý si zapíšete
Hubová omáčka ako z reštaurácie: Toto je recept, ktorý si zapíšete
Výber receptov

Technológie

POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
Bezpečnosť
Bill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenie
Bill Gates hovorí veci, ktoré klimatickí aktivisti nechcú počuť. Ak má pravdu, čaká nás tvrdé prebudenie
Správy
POZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémy
POZOR! Nový vírus pre Android sa učí správať ako ty. Dokáže oklamať aj bankové systémy
Android
Nový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na Slovensko
Nový spôsob podvodu klope na dvere. Tento AI podvod sa môže čoskoro rozšíriť aj na Slovensko
Bezpečnosť

Bývanie

Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie
Pravidlo 10 centimetrov: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa hostia budú vo vašej obývačke cítiť lepšie

Pre kutilov

Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Vykurovanie
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zelenina a ovocie
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Nábytok
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Ako upiecť kačicu? Jemné mäso a chrumkavá koža – to je kombinácia, ktorej neodoláte!
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Erotická energia znamení: Takto prejavujete vášeň aj keď o tom nehovoríte
Partnerské vzťahy
Erotická energia znamení: Takto prejavujete vášeň aj keď o tom nehovoríte
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Tomáš Taraba
Domáce
Cesta do USA opäť na pretrase: Taraba mal dať za letenky viac ako Šimkovičová! Rozhorčený minister to odmieta
ŠOK neďaleko Trnavy: Miestni
Domáce
ŠOK neďaleko Trnavy: Miestni hlásia streľbu a polícia je v pohotovosti, zranený je len 20-ročný mladík!
Plukovník Valentyn Manko
Zahraničné
Škandál na Ukrajine: FOTO Vojak zverejnil na TikToku prísne tajné mapy! Chcel pritom ukázať len svojho psa
Cestujte so ZSSK aj
Domáce
S kúpou lístkov netreba váhať! Ich počet sa kvôli sviatku rýchlo míňa, ZSSK zverejnila obsadenosť

Ďalšie zo Zoznamu