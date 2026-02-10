Mrazivý prípad z Francúzska: Muža obvinili zo znásilnenia 89 detí aj z vrážd vlastnej matky a tety

PARÍŽ - Prokuratúra vo francúzskom meste Grenoble v utorok oznámila, že obvinila 79-ročného muža zo znásilnenia a sexuálneho obťažovania 89 maloletých v rokoch 1967 až 2022. Vedie voči nemu aj samostatné vyšetrovanie za vraždu svojej nevyliečiteľne chorej matky v 70. rokoch a svojej 92-ročnej tety v 90. rokoch – obe udusil vankúšom. Informuje o tom agentúra AFP a denník Le Figaro.
Obvinený Jacques Leveugle je vo väzbe od februára 2024. Počet detských obetí bol určený na základe zoznamu, ktorý mal uložený na USB kľúči a zmieňuje sa aj o „sexuálnych vzťahoch“ s maloletými vo veku 13 až 17 rokov, uviedol na tlačovej konferencii prokurátor Étienne Manteaux.
Údajné trestné činy boli podľa prokurátora spáchané v Nemecku, Švajčiarsku, Maroku, Nigeri, Alžírsku, na Filipínach, v Indii, Kolumbii a v Novej Kaledónii, kde Leveugle pracoval ako inštruktor speleológie a učiteľ francúzštiny.
USB kľúč s písomnými záznamami objavil synovec obvineného. Prokurátor uviedol, že prípad zverejnil preto, aby umožnil ďalším potenciálnym obetiam prihlásiť sa. „Ak sa chcú nejaké obete prihlásiť, mali by tak urobiť rýchlo,“ zdôraznil Manteaux. K vražde svojej matky a tety sa muž priznal počas vyšetrovania. Svojej konanie zdôvodnil tým, že by chcel, aby skončil rovnako, keby sa na konci svojho života ocitol v ich situácii.