Mrazivé svedectvo z Nitry: Učiteľka mala šikanovať deti s autizmom! Prípad už rieši polícia

NITRA - Nahrávky, ktoré majú zachytávať krik, urážky aj vyhrážky fyzickým útokom voči deťom, rozvírili vážne podozrenia okolo špeciálnej školy v Nitre. Rodičia hovoria o šikane žiakov s autizmom, škola sa bráni a tvrdí, že išlo o výnimočný incident. Prípad už rieši polícia aj školská inšpekcia.
Na možné problémy upozornili rodičia po tom, čo si na svojich deťoch všimli výrazné zmeny v správaní. Išlo o žiakov so špeciálnymi potrebami, ktorí často nevedia presne opísať, čo v škole zažívajú. Podľa rodičov sa však objavili aj fyzické poranenia.
„Všimli sme si, že sa mu zmenilo správanie, mal rôzne poranenia. Na základe nahrávky sme zistili, že učiteľka sa nevhodne správa. Vyhrážala sa mu fyzickým útokom, pýtala sa ho, či sa jej bojí. Potom ho vyzvala, aby sa vyzliekol donaha, aby sa pomočil,“ opisuje rodič žiaka. Zvukové nahrávky, ktoré majú zachytávať dianie v škole, má k dispozícii STVR, pre citlivosť prípadu ich však nezverejnila.
Vedenie školy pripúšťa, že hlas na nahrávke patrí učiteľke, zároveň však tvrdí, že okolnosti boli výnimočné. Podľa školy mali nahrávky vzniknúť bez súhlasu nahrávaných osôb a v situácii, keď jedno z detí učiteľku fyzicky napadlo.
„Pani učiteľka priznala, že nahrávka zachytáva jej hlas práve pri tejto situácii. Priznala aj to, že použila nevhodné slová pri prekonávaní šoku z fyzického ataku jedného zo žiakov. Vyjadrila nad takýmto správaním úprimnú ľútosť. Rozhodne však poprela, že by kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom deti týrala alebo im inak ubližovala,“ uviedla pre televíziu riaditeľka Spojenej školy internátnej Červeňova v Nitra Soňa Šišková.
Polícia a prokuratúra preverujú vážne podozrenia
Na podnet rodičov sa prípadu začali venovať aj orgány činné v trestnom konaní. Okresná prokuratúra eviduje dve trestné oznámenia pre podozrenie zo zločinu týrania blízkej a zverenej osoby. „V predmetnej veci prebieha preverovanie a vykonávajú sa potrebné úkony,“ potvrdila hovorkyňa polície v Nitre Viktória Borloková. Podľa dostupných informácií podala trestné oznámenie aj samotná učiteľka – pre podozrenie z prečinu nebezpečného vyhrážania zo strany rodiča.
O pomeroch na škole prehovorila aj bývalá zamestnankyňa. „Stále tam bol veľký krik a deti sa báli. Sú tam úžasní pedagógovia, ale viete, aj medzi učiteľmi je pár takýchto ľudí,“ uviedla. Do preverovania sa zapojila aj Štátna školská inšpekcia.