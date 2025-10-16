STREĽBA v Česku! Hlásia dvoch mŕtvych a jedného zraneného

SMRŽOVKA - V Smržovke na Jablonecku sa dnes popoludní strieľalo, na mieste sú dvaja mŕtvi a jeden ťažko zranený. Na sociálnej sieti X to oznámila polícia. Podozrivého už muži zákona zadržali. Strieľalo sa v blízkosti školského areálu.
15:47 Krátko pred streľbou išla do smržovskej školy pre svojho vnuka pani Dana. "Vyzdvihla som ho o trištvrte na jednu, to bežne deti čakajú pred školou. Vtedy bol ešte všade pokoj. Stalo sa to krátko po tom, to už sme boli našťastie preč," povedala pre Novinky s tým, že len videla, ako sa na miesto rútia policajné a hasičské vozidlá so zapnutými majákmi.
Škola už informovala rodičov, že deti sú zatvorené v budove, na horných aj dolných poschodiach. Pre všetkých platí zákaz opustiť budovu. Dnu nemohli vstúpiť ani rodičia. "Okrem školy je na pozemku aj škôlka. Ešte teraz som z tej udalosti celá rozklepaná," dodala.
15:40 Na mieste zasahujú aj prvosledové jednotky, ktoré sú vybavené ochrannými vestami.
"Podozrivý je zadržaný, nikomu ďalšiemu nehrozí nebezpečenstvo. Podrobnosti zisťujeme, o vývoji budeme informovať, " uviedla polícia na sociálnej sieti. Oznámenie o streľbe vo Vrchlického ulici prijala polícia krátko pred 14:00. "Na mieste prebiehajú potrebné úkony," informovala policajná hovorkyňa Klára Jeníčková.
Streľba pri škole
Ako píšu Novinky, nikomu nehrozí ďalšie nebezpečenstvo. K streľbe došlo v tesnom susedstve miestnej základnej školy.
"Policajti hneď na mieste vykonali potrebné opatrenia a varovali ľudí v okolí, aby nevychádzali. V tejto chvíli je zrejme iba náhoda, že k udalosti došlo v blízkosti školy a nemá to s ňou nič spoločné," dodala zhruba hodinu po streľbe Jeníčková.
Hovorca záchrannej služby Michael Georgiev povedal, že na mieste zasahujú ich posádky vrátane vrtuľníka leteckej záchrannej služby.
Správu aktualizujeme.