ŠOK neďaleko Trnavy: Miestni hlásia streľbu a polícia je v pohotovosti, zranený je len 20-ročný mladík!

MADUNICE - Štátne bezpečnostné zložky sú na nohách a momentálne operujú v obci Madunice pri Trnave, kde malo dôjsť k streľbe. Zraneným má byť len 20-ročný mladík.
Polícia o incidente informovala na sociálnej sieti. "Polícia aktuálne zasahuje v obci Madunice, v okrese Hlohovec, kde malo dôjsť k streľbe pri jednom z rodinných domov," napísali krátko po druhej hodine poobede štátne zložky.
Do obce boli podľa ich slov ihneď vyslané viaceré policajné hliadky vrátane trnavskej pohotovostnej motorizovanej jednotky, ako aj „kukláči z pohotovostného policajného útvaru.
20-ročného mladíka previezli do nemocnice v Trnave
"Polícia bezprostredné okolie miesta uzavrela a v súčasnosti vykonáva prvotné úkony vrátane zisťovania osoby strelca. Počas vykonávania úkonov bola na mieste nájdená aj strelná zbraň. Zranený mladík bol privolanou RZP pri vedomí prevezený do trnavskej nemocnice. Bližšie informácie poskytneme, akonáhle to situácia umožní," informovala nateraz polícia.
