HOROR v detskom kútiku: Dievča (11) skočilo z preliezky a už sa NEPOHLO! Ostatné deti sa hrali ďalej

LUBLIN – Moderné detské kútiky sa budujú aj u našich severných susedov. Napriek väčšej bezpečnosti však aj tu môžu nastať veľké komplikácie. Isté dievča prežívalo šťastné chvíle, keď sa behom okamihu zmenil jej život na nepoznanie. Teraz leží v nemocnici s komplikovanou zlomeninou.
Poľská verejnosť rieši veľmi nešťastnú nehodu, ktorá sa odohrala v detskom kútiku v meste Lublin. Anastazia (11) vyliezla na najvyššie poschodie preliezky a skočila dole. Ako píšu tvn24.pl., dievča si myslelo, že dopadne na mäkký vankúš. Ten bol však sfúknuty, preto nasledoval tvrdý pád na betón.
"Počula som strašný tresk a hneď na to krik. Myslela som si, že tam je aspoň nejaký matrac, ale pod nohami som cítila len tvrdú zem," hovorí jedna z matiek, ktorá bola svedkom nešťastia.
Personál uzatvoreného detského kútika upokojoval matky, že nie je potrebné volať políciu. Deti navyše skákali ďalej na trampolínach, akoby sa nič nestalo.
Zlomená chrbtica
Dievča narazilo chrbtom do betónu. Stratilo vedomie a z nosa jej pustila krv. Šok ale prišiel až po tom, ako sa Anastázia prebrala. Nevedela sa pohnúť. Diagnóza po prevezení do nemocnice bola jasná. Dievča skončilo so zlomeninou bedrovej kosti a chrbtice. "Zlomila si osem stavcov, miecha našťastie nebola poškodená," hovorí matke Anastazie, Karolína.
Kto je zodpovedný?
Neskôr sa sťažovala, že v detskom kútiku pracuje príliš málo ľudí. Celkovo ich zrátala štyroch – dve osoby na bare a dve pri vstupe. Miesto ju navyše po páde dcéry desí. Majitelia sa vyjadrili, že zodpovednosť nesie v prvom rade personál, ktorý bol na mieste a rodičia, ktorí majú na svoje deti dohliadať.
"Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené zákazníkom (zranenia alebo ujmu na zdraví) ani za žiadne ich následky. Zodpovednosť je na strane rodiča, prípadne zákonného zástupcu," hovorí poľský zákon.
"Vzniknutá situácia nás mrzí. Areál zabezpečíme, aby sa v budúcnosti nič podobné neodohralo," hovorí jeden z majiteľov detského ihriska.