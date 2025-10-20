Scéna ako z HORORU: Polonahý mladík visel vo vlaku ako bábka! Priviazali ho len popruhmi a lepiacou páskou

SYDNEY – Pod pojmom performance sa mnohí ľudia predstavujú na verejnosti výkonmi a vystúpeniami, ktoré hraničia so zdravým rozumom. Inak tomu nebolo ani v prípade mladíka z Austrálie, ktorý svojou ukážkou vydesil nejedného cestujúceho. Svoj kúsok totiž predviedol vo vozidle hromadnej dopravy.
Mladík, ktorý na sociálnych sieťach vystupuje pod menom "Joshua Cherub" (19) sa nepredviedol na verejnosti zrovna najlepšie. Jeho kúsok zanechal u viacerých cestujúcich zmiešané pocity hraničiace so šialenstvom. Iní sa ale smiali a prihovárali samu. Ako píše Daily Mail, mladík vykonal kúsok, keď sa nechal zavesiť na podporné tyče, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou MHD.
Visel vo vozni MHD
Ako je však vidieť na obrázku, "Joshua" využil tieto tyče na predvedenie svojho najnvšieho kaskadérskeho kúsku. Visel polonahý zo stropu tvárou dole, pričom ho držala len obyčajná páska, ktorú mu niekoľkokrát obviazali okolo rúk a nôh. Na prvý pohľad to vyzeralo, akoby ho niekto mučil.
Presne takúto scenériu zažili všetci cestujúcu, ktorí dňa 28. septembra vstúpili do vlaku, ktorý sa v rámci MHD presúval po meste. Priatelia ho navyše natočili, pričom pod jeho videom na sociálnych sieťach odkazujú na stránku, kde "Joshua" predáva rozličný tovar. Video bolo zverejnené s popisom: "Performance art number six" (umelecké vystúpenie číslo 6.)
Keď sa obrázky mladíka dostali na sociálne siete, prípad začal zaujímať aj miestne policajné zložky. Polícia Nového Južného Walesu mladíka v piatok 17. novembra zatkla, pričom v novembri ho čaká súdne pojednávanie.
Problémy z minulosti
"Cherub" sa už viackrát dostal do konfrontácie s políciou. V minulosti ho mali nájsť vo vozidle hromadnej dopravy, ako sedel prilepený páskou o sedadlo. Keď ho vyzvali,a by vystúpil, nereagoval. Neskôr mal podobné kúsky s lepiacou páskou predviesť aj na streche vlaku.
Mladíkove kaskadérske kúsky sú uverejnené a kolujú po sociálnych sieťach. Raz sa nechal priviazať k čerstvo natretému stĺpu, potom ho pripútali o stoličku pri železnici. Napriek tomu, že častokrát je to hra o život, reakcie na jeho videá sú skôr pozitívne a plné podpory.
Minister dopravy John Graham označil jeho konanie za nebezpečné. "Môže to vyzerať ako neškodná zábava, ale takéto kaskadérske kúsky na pohybujúcom sa vozidle alebo plošine sú veľmi nebezpečné. Pokiaľ niekto ďalší rozmýšľa o podobných kúskoch, verejnosť by mala mať na zreteli, že naše železnice sú monitorované kamerovým systémom 24 hodín denné, 7 dní v týždni," dodal minister Graham.