KALININGRAD – Rusi aj Američania podnikali rozsiahle špionážne akcie už počas Studenej vojny. Od pretekov vo vesmíre v druhej polovici minulého storočia sa dostali k viacerým regionálnym konfliktom, kde na stranách partnerov bojujúcich strán stáli väčšinou proti sebe. Vypuknutím vojny na Ukrajiny sa vzťahy USA a Ruska ešte viac naštrbili.
Rusko podniká v poslednom období čoraz viac manévrov, kedy lietadlá tejto krajiny neohlásene vnikajú do vzdušného priestoru krajín NATO v Európe, prípadne do ich strategickej blízkosti. Podľa hlasov z Poľska to eskalovalo dronovým útokom, pričom nepriateľ sa mal objaviť aj nad najvyššími štátnymi budovami.
Ruské činy sa teraz obrátili proti Moskve. Ako píše Kyiv Post, nad mestom Kaliningrad sa objavilo špionážne lietadlo s označením amerického letectva. Lietadlo sa malo pohybovať nad západnou časťou ruskej enklávy pri hraniciach s Poľskom.
Americké lietadlo RC-135U malo vzlietnuť z britských ostrovov v utorok 7. októbra skoro ráno. V čase 8:32 SEČ opustilo základňu Kráľovského letectva v Suffolku. Následne počas 7-hodinového letu malo preletieť ponad pobaltskými krajinami a časťou Kaliningradu.
Ide o typ lietadla, ktoré sa používa pri zhromažďovaní spravodajských informácií o polohe a činnosti nepriateľských radarových systémov. Teoreticky má neobmedzený dolet, pretože palivo sa dá dopĺňať počas letu.
Odstávka letiska v Mníchove
Ten istý model lietadla s chvostovým číslom (JAKE37) krúžil okolo Kaliningradu aj minulý štvrtok druhého októbra. Zhoduje sa to d odstávkou mníchovského letiska.
Len minulý piatok (3. október) boli na nemeckom letisku v Mníchove odklonené a zrušené desiatky letov po tom, ako viacerí civilisti hlásili spozorovanie neznámych dronov. Letisko v Mníchove je druhým najväčším v celej krajine. Kancelár Fredrich Merz obvinil z týchto krokov Ruskú federáciu. Drony podľa všetkého vykonávali špionážnu činnosť, pretože neboli vybavené zbraňovými systémami.