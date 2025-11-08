Traja členovia posádky odmietli nastúpiť na palubu, v lietadle mali byť PLOŠTICE: Všetkých následne PREPUSTILI!

BRUSEL – Zamestnanci leteckej spoločnosti odmietli počas plánovanej služby nastúpiť do práce. Všetci mali jednu a tú istú výhovorku, a síce, že v lietadle boli ploštice. Letecká spoločnosť ale ich odmietnutie neakceptovala. Niekoľkí prišli následne o prácu.
Letecká spoločnosť Brussels Airlines prepustila zo svojich radov troch zamestnancov (20, 27, 30) z dôvodu, že odmietli nastúpiť do práce. Všetci videli ako prekážku ploštice, ktoré sa mali údajne vyskytovať priamo na palube. Informuje o tom Aviation24 s tým, že známky po tomto hmyze si mali všimnúť upratovačky.
Ploštice sa nenašli
Lietadlo Airbus A330-300 malo letieť dňa 16. októbra z belgického Bruselu do Akkry v Ghane. V tom čase bol ale hlásený výskyt ploštíc. Letecká spoločnosť následne sama celé lietadlo skontrolovala. Keď sa hmyz ani stopy po jeho výskyte nikde neobjavili, začala konať.
"Po dôkladnej kontrole sa potvrdilo, že zo strany zamestnancov išlo o falošný poplach. Samotný kapitán/pilot schválil opätovné uvedenie lietadla do prevádzky. Naše upratovačky sú vyškolené a vedia, že podobné prípady majú ihneď nahlásiť," povedal hovorca leteckej spoločnosti Nico Cardone.
Nepomohlo ani odvolanie
Napriek tomu, že v lietadle sa skutočne nič nenašlo, traja z piatich stewardov a letušiek odmietli zo strachu a obáv o svoje zdravie nastúpiť. Odvolali sa tak na možnosť „nespôsobilé lietanie“, kedy zamestnanci môžu odmietnuť lietať, pokiaľ nie sú schopní po psychickej alebo fyzickej stránke vykonávať svoju prácu.
Počas disciplinárneho konania dňa 20. októbra padlo končné rozhodnutie. Brusels Airlines so zamestnancami rozviazala pracovné zmluvy. Dôvodom bolo hrubé porušenie pracovných povinností. Okrem toho boli traja bývalí zamestnanci obvinení zo závažných porušení postupov a zo spôsobenia finančnej straty, ktorú letecká spoločnosť utrpela.