Trump sa snaží o mier: Jeho výzva je však v rozpore s konaním USA

TEHERÁN - Výzva amerického prezidenta Donalda Trumpa na mierovú dohodu s Teheránom je v rozpore s konaním Washingtonu, vyhlásilo v utorok iránske ministerstvo zahraničných vecí. Spojené štáty označil Teherán za „hlavného producenta terorizmu“ a podľa agentúry AFP sa tak odvolával na júnový útok USA na jadrové zariadenia v Iráne.
Americký prezident Donald Trump v pondelok vystúpil v izraelskom parlamente a vo svojom prejave vyhlásil, že by bolo „skvelé dosiahnuť mierovú dohodu“ s Iránom. Dodal, že je na Teheráne, aby spravil krok k tomu, aby sa akákoľvek dohoda mohla uskutočniť. Irán túto výzvu rázne odmietol. „Túžba po mieri a dialógu, ktorú vyjadril americký prezident, nie je v súlade s nepriateľským a zločineckým správaním Spojených štátov voči iránskemu ľudu,“ uviedol rezort diplomacie v oficiálnom stanovisku.
Spojené štáty nemajú morálnu autoritu obviňovať
„Ako je možné útočiť na obytné oblasti a jadrové zariadenia krajiny uprostred politických rokovaní, zabiť viac ako 1000 ľudí, vrátane nevinných žien a detí, a potom požadovať mier a priateľstvo?“ opýtalo sa vo vyhlásení iránske ministerstvo. Trump v pondelok uviedol, že „nič by nebolo pre región prospešnejšie“ ako to, aby iránski vodcovia „odmietli teroristov, prestali ohrozovať svojich susedov, prestali financovať svojich militantných zástupcov a konečne uznali právo Izraela na existenciu“.
Teherán označil tieto výroky za „nezodpovedné a hanebné“ a obvinil Spojené štáty, že sú „hlavným producentom terorizmu a podporovateľom teroristického a genocídneho sionistického režimu“. „Spojené štáty... nemajú morálnu autoritu obviňovať iných,“ dodalo iránske ministerstvo zahraničných vecí.
USA zaútočili 22. júna na trojicu iránskych jadrových zariadení
USA zaútočili 22. júna na trojicu iránskych jadrových zariadení - Fordó, Isfahán a Natanz - a jednorazovým bombardovaním sa zapojili do 12 dní trvajúcej vojny medzi Izraelom a Iránom. Tieto údery podľa Washingtonu vrátili iránsky jadrový program o niekoľko rokov späť. Trump tvrdil, že zariadenia boli úplne zničené.
Stanica NBC News v polovici júla s odvolaním na bývalých a súčasných amerických vládnych predstaviteľov informovala, že zničená bola len jedna z troch zasiahnutých lokalít - zariadenie na obohacovanie uránu Fordó. Zvyšné dve, Isfahán a Natanz, zostali podľa oboznámených zdrojov zväčša nepoškodené a potenciálne schopné obnoviť prevádzku v priebehu niekoľkých mesiacov.