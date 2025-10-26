Omylom prepustili sexuálneho delikventa! Čoskoro by ho mali deportovať

LONDÝN - Britská vláda plánuje v utorok deportovať sexuálneho delikventa z Etiópie Hadusha Kebatua, ktorého v piatok omylom prepustili z väzenia. Informuje správa televízie Sky News.
Podpredseda vlády a minister spravodlivosti David Lammy predtým pre Sky News povedal, že Kebatua musí pred deportáciou vypočuť polícia, aby sa zistilo, čo robil od svojho prepustenia z väznice v meste Chelmsford do nedeľňajšieho zadržania vo Finsbury Parku v Londýne. Dodal, že v pondelok vystúpi na túto tému v parlamente. „Môžem vás uistiť, že bude deportovaný, ako sa očakávalo. Stane sa to na budúci týždeň,“ uviedol Lammy.
Kebatu prišiel do Spojeného kráľovstva 29. júna
Kebatu prišiel do Spojeného kráľovstva 29. júna na malej lodi, pričom za plavbu cez Lamanšský prieliv zaplatil približne 2155 libier (okolo 2470 eur). Po dvoch týždňoch bol zatknutý a obvinený zo sexuálneho napadnutia ženy a školáčky v Eppingu ležiacom severovýchodne od Londýna, kde býval v jednom z hotelov.
Súd ho v septembri uznal za vinného z piatich trestných činov a odsúdil na 12 mesiacov väzenia, pričom bol na desať rokov zapísaný do registra sexuálnych delikventov. Táto kauza spustila vlnu protestov najprv v Eppingu a neskôr pred hotelmi v iných mestách, v ktorých bývajú žiadatelia o azyl. Prepustenie Kebatua vyvolalo v Británii pobúrenie. Otec školáčky, ktorú Kebatu v júli obťažoval v Eppingu, vo vyhlásení zverejnenom v nedeľu uviedol, že jeho rodina je „veľmi sklamaná a nahnevaná“. Kritizoval aj prístup personálu väznice v Chelmsforde, kde sa k nemu správali nepriateľsky a úplne ignorovali čokoľvek, čo povedal alebo sa opýtal.
Britská väzenská služba začala vyšetrovanie, kto nesie za prepustenie Kebatua zodpovednosť. Podľa britských médií bol v dôsledku administratívnej chyby omylom označený za väzňa, ktorý má byť prepustený, hoci ho mali previezť do zadržiavacieho strediska pre migrantov. Televízia Sky News odvysielala rozhovor s vodičom kuriérskej firmy, ktorý v piatok Kebatua videl, ako sa zmätene pohybuje pred väznicou v Chelmsforde a ako sa viackrát vrátil na recepciu, no personál ho vždy vrátil a povedal mu, aby nasadol na vlak do Londýna. Podľa neho Etiópčan takto strávil asi 90 minút.