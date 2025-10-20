Tragédia v Hongkongu: Lietadlo z Dubaja skončilo v mori! Dvaja mŕtvi a štyria zranení

HONGKONG - Nákladné lietadlo z Dubaja zišlo dnes ráno pri pristátí na letisku v Hongkongu z ranveja do mora. Pri nehode zomreli dvaja pracovníci bezpečnosti letiska, štvoricu členov posádky lietadla sa podarilo zachrániť a previezť do nemocnice, informovali agentúry Reuters a AP. Vedenie terminálu uviedlo, že na dnešnú prevádzku nebude mať nehoda vplyv. Príčinu najtragickejšej nehody na hongkongskom termináli od roku 1999 úrady zatiaľ nepoznajú.
Lietadlo pristávalo krátko pred štvrtou hodinou ranného miestneho času (v nedeľu pred 22.00 h SELČ). Išlo o nákladný stroj Boeing 747 prevádzkovaný tureckou spoločnosťou AirACT, ktorá poskytuje nákladné lietadlá veľkým aerolíniám. Spoločnosť Emirates uviedla, že let do Hongkongu bol v jej réžii.
Pri nehode podľa vedenia letiska zomreli dvaja pracovníci bezpečnosti, ktorých auto zmietolo lietadlo do vody. Obaja boli po vyslobodení v bezvedomí, jeden zomrel na mieste, druhý po prevoze do nemocnice. Podľa Reuters pilot stroja počas komunikácie s dispečermi nehlásil žiadne problémy a pristával na dráhe, ktorú im potvrdil.
Hongkongský úrad pre vyšetrovanie leteckých nehôd skúma možné príčiny tragédie, vrátane počasia, stavu stroja, ranveja a možného zlyhania posádky, jasno však zatiaľ nemá. Isté je podľa úradu iba to, že vozidlo bezpečnostnej služby nebolo v čase nehody na ranveji, na ktorej lietadlo pristávalo. Terminál kvôli nehode uzavrel severnú dráhu, ktorú znovu otvorí po nevyhnutnej inšpekcii. Centrálne a južné ranvej sú v bežnej prevádzke a letisko dnes bude fungovať bez obmedzení, uviedlo vedenie terminálu.