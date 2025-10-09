Na TOTO si dávajte pozor! Nenápadné príznaky môžu značiť závažné ochorenie

LONDÝN - Ráno sa zobudíte unavení a pocit vyčerpania vás neopúšťa celý deň? Môže ísť o dôsledok stresu, nedostatku spánku či pohybu, no podľa organizácie Cancer Research UK ide aj o častý príznak rakoviny, ktorý mnohí podceňujú.
Varovný signál, ktorý väčšina prehliada
Mierna únava po prebudení je bežná, najmä počas zimy, keď chýba slnko a telo reaguje spomalene. Ak však vyčerpanie pretrváva napriek dostatku spánku, môže byť za tým niečo vážnejšie.
Podľa Cancer Research UK až 65 % onkologických pacientov trpí chronickou únavou, ktorá nezmizne ani po oddychu.
„Rakovinová únava môže zasiahnuť telo fyzicky, psychicky aj emocionálne. Jej intenzita sa líši od človeka k človeku,“ uvádza organizácia.
Ako sa únava prejavuje
Ľudia postihnutí touto formou vyčerpania často opisujú, že:
- nemajú energiu ani po spánku,
- potrebujú si oddýchnuť aj po malej aktivite,
- majú problém ráno vstať z postele,
- sú smutní, podráždení alebo úzkostní,
- cítia bolesti svalov či dýchavičnosť aj po krátkej námahe,
- nedokážu sa sústrediť, strácajú záujem o sex či o činnosti, ktoré kedysi milovali.
Takáto únava dokáže paralyzovať každodenný život – človek nemá silu variť, nakupovať, upratovať, dokonca ani viesť bežný rozhovor. „Môže byť frustrujúca a zraňujúca, pretože vám neustále pripomína ochorenie,“ upozorňuje Cancer Research UK podľa denníka Mirror.
Nie vždy ide o rakovinu
Chronická únava však nemusí byť automaticky znakom onkologického ochorenia. Odborníci pripomínajú, že rovnaké ťažkosti môžu spôsobovať aj:
- anémia,
- porucha štítnej žľazy,
- cukrovka,
- ochorenia obličiek alebo srdca,
- endometrióza,
- dlhý covid,
- či psychické problémy ako depresia.
Únava môže byť aj vedľajším účinkom liekov – napríklad antidepresív, chemoterapie, rádioterapie alebo liekov proti bolesti.
Kedy navštíviť lekára
Ak vás únava neprestáva sprevádzať dlhší čas, aj keď spíte dostatočne a žijete zdravo, je vhodné vyhľadať lekára. Môže ísť o signál vážnejšieho ochorenia, ktoré treba včas odhaliť.
Ako pripomína Cancer Research UK: „Únava, ktorá neprechádza, si zaslúži rovnakú pozornosť ako každý iný dlhodobý príznak. Je lepšie ju preveriť, než riskovať, že prehliadnete rakovinu.“