Prelomové dáta o výskyte rakoviny na Slovensku: Počet chorých stúpa! Najrozšírenejšie sú TIETO nádorové ochorenia

BRATISLAVA - V poslednom čase sa medzi ľuďmi začína hovoriť o tom, že pribúda ľudí, ktorí trpia onkologickým ochorením. Rakovina postihuje všetky vekové skupiny, a to ako malé deti, tak aj mladých, dospelých či seniorov. Aktuálne čísla Národného centra zdravotníckych informácií však hovoria jasne - počet chorých skutočne klesá, no úmrtnosť na rakovinu klesá. Pri ktorých diagnózach liečba zaberá, a ktoré ochorenie je naďalej najväčším strašiakom?
Ako sme na tom so zdravým obyvateľstva? Otázka, ktorá zaujíma každého, no doteraz na to neboli jasné odpovede. Každý z nás totiž pozná vo svojom okolí niekoho, kto bojuje, alebo nebodaj bojoval s rakovinou. Nádorové ochorenia podľa slov mnohých postihujú čoraz viac ľudí. Národné centrum zdravotníckych informácií v súčasnosti prišlo s prelomovými dátami o výskyte rakoviny a nádorových ochorení vo všeobecnosti na Slovensku od roku 1996 do roku 2024. „Infografika umožňuje porovnať výskyt, úmrtnosť aj prežívanie pacientov podľa diagnóz, veku či regiónov. V časti venovanej osobitne diagnózam zaradeným do onkologických skríningových programov je možné sčasti sledovať efekt zavedenia populačných skríningových programov na výskyt karcinómu krčka maternice, kolorektálneho karcinómu a karcinómu prsníka v slovenskej populácii. Novinkou je, že dáta sú dostupné až na úroveň okresov,“ uvádza riaditeľka odboru reportingu a analýz NCZI Ing. Martina Vrbiková.
Obdobie rokov 1996 až 2015 zobrazuje potvrdené prípady zhubných nádorov zo spracovania Národného onkologického registra (NOR) SR a roky 2016 až 2024 predstavujú očakávané prípady zhubných nádorov identifikované na základe vyvinutého algoritmu z údajov zdravotných poisťovní o uhradenej zdravotnej starostlivosti. Tému dopĺňajú údaje o úmrtnosti na zhubné nádory z dát Štatistického úradu SR za obdobie rokov 1996 až 2024.
Nárast o vyše 20 percent.
Aj keď dali väčšine Slovákov za pravdu a počet chorých rastie, majú aj dobré správy - úmrtnosť na nádorové ochorenia klesá. Ako upozornilo NCZI, pri porovnaní vekovo-štandardizovanej miery incidencie vzrástol výskyt zhubných nádorov od roku 1996 do roku 2024 o 23,5 %. To znamená, že z 582 prípadov na 100 tisíc osôb európskej štandardnej populácie vzrástol počet ľudí bojujúcich s nádorovým ochorením na 719 prípadov na 100-tisíc obyvateľov. Odborníci pritom poukázali aj nato, že nárast bol výraznejší u žien, než u mužov.
Pre porovnanie, v prípade žien stúpol počet chorých o 176 prípadov na 100 000 žien, u mužov o 86 prípadov na 100 000 mužov. Muži však v celom sledovanom období dosahovali celkovo vyššiu mieru incidencie zhubných nádorov oproti ženám. Úmrtnosť na zhubné nádory mala po roku 1996 klesajúcu tendenciu. V roku 2024 zomrelo 258 osôb na 100 000 osôb, čo bolo menej o 78 úmrtí na 100 000 osôb oproti roku 1996. Pri pohľade na vekové kategórie bola najvyššia očakávaná vekovo-špecifická miera incidencie zhubných nádorov v celom období rokov 2016 až 2024 pozorovaná v najstarších vekových skupinách, teda nad 75 rokov.
Ak by sme sa pozreli na regionálne štatistiky, tak najvyššia miera incidencie chorých na nádorové ochorenia by mala byť v rokoch 2016-2024 v Nitrianskom kraji, konkrétne takmer 732 na 100-tisíc obyvateľov. Nasleduje Trenčiansky kraj s takmer 703 chorými na 100-tisíc obyvateľov, Banskobystrický kraj s 687, Trnavský so 675,1, Bratislavský so 672,2, Žilinský so 604,9 a Košický s 592 chorými na 100-tisíc obyvateľov. Najmenší výskyt nádorových ochorení je v Prešovskom kraji, konkrétne 565 chorých na 100-tisíc obyvateľov.
Najväčším strašiakom ostáva rakovina pankreasu
Ak by sme sa pozreli na najčastejšie nádorové ochorenia u pohlaví, tak u mužov sa počas celého pozorovaného obdobia najčastejšie vyskytovali okrem iných zhubných nádorov kože aj zhubný nádor prostaty, hrubého čreva a konečníka a zhubný nádor priedušnice, priedušky a pľúc. Čísla sú nekompromisné - rakovina prostaty stúpla u mužov od roku 1996 o 91 prípadov na 100 000 mužov (zo 74 potvrdených prípadov v roku 1996 na 165 očakávaných prípadov v roku 2024 na 100 000 osôb).
U nežného pohlavia sa po iných zhubných nádoroch kože vyskytovali najmä zhubný nádor prsníka, s väčším odstupom zhubný nádor hrubého čreva a konečníka, potom zhubný nádor tela maternice a bližšie neurčenej časti maternice. Rakovina prsníka u žien vzrástla od roku 1996 o 42 prípadov na 100 000 žien (z 81 potvrdených prípadov v roku 1996 na 123 očakávaných prípadov v roku 2024 na 100 000 osôb).
Prežívanie: rozhoduje vek aj diagnóza
Ako sme už spomínali, aj keď počet prípadov rakoviny na Slovensku rokmi stúpa, úmrtnosť na nádorové ochorenia klesá. Prežívanie pacientov s onkologickými ochoreniami je hodnotené indexom prežívania. Ide o podiel počtu pacientov, ktorí sa dožili jedného roku, 3 rokov, resp. 5 rokov od dátumu diagnostikovania nádorového ochorenia a počtu novodiagnostikovaných prípadov nádorového ochorenia v roku diagnostiky. Do počtu prípadov neboli zaradené prípady identifikované len na základe úmrtia. V priebehu rokov sa prežívanie onkologických pacientov výraznejšie nemenilo.
"Z údajov zdravotných poisťovní o uhradenej zdravotnej starostlivosti a údajov o úmrtiach vyplýva, že prežívanie pacientov do 5 rokov sa v rokoch 2016 až 2019, ktoré bolo možné hodnotiť, pohybovalo medzi 58 % a 59 %. Index prežívania klesá s vekom pacientov. U mladých (30 až 44 rokov) bolo prežívanie až 84 percent, u osôb vo veku 45 – 59 rokov 70 %, vo veku 60 – 74 rokov 59 % a u najstarších 75- a viacročných pacientov 40 %. Najvyššie hodnoty indexu prežívania do 5 rokov boli sumárne za obdobie rokov 2016 – 2019 zistené pri diagnózach: zhubný nádor semenníka (91 %), zhubný nádor štítnej žľazy (91 % pacientov), iné zhubné nádory kože (81 %), zhubný nádor prsníka (75 %), zhubný nádor tela maternice a bližšie neurčenej časti maternice (73 %). Najnižšie hodnoty prežívania do 5 rokov boli zistené pri zhubných nádoroch pankreasu (9 %), pečene a vnútropečeňových žlčových ciest (10 %) a žlčníka a žlčových ciest (13 %)," uviedli z NCZI. Inými slovami - najviac prežívajú pacienti s rakovinou semenníkov, štítnej žľazy, kože či prsníka. Naopak, najmenej sa do 5 rokov od diagnostikovania ochorenia dožívajú pacienti s rakovinou pankreasu, pečene a žlčníka a žlčových ciest.
Podľa interaktívnej mapy majú najvyššiu šancu na prežitie do 1 roka obyvatelia Bratislavského kraja, a to 83 percent pacientov. Nasledujú zhodne Trenčiansky a Prešovský kraj, kde má až 80 percent pacientov šancu na prežitie do 1 roka od prvého diagnostikovania ochorenia. Nasledujú Trnavský, Žilinský a Nitriansky kraj, zhodne po 79 percent, v Banskobystrickom 78 percent a v Košickom kraji to je 77,5 percent. Slovenský priemer je index prežívania do 1 roka na úrovni 0,79, teda 79 percent chorých sa dožije 1 roka od diagnostikovania rakoviny.
Skríningy sa oplatili
Podľa odborníkov je zaujímavé aj sledovanie vývoja výskytu diagnóz zhubných nádorov, ktoré boli zaradené do onkologických skríningových programov na Slovensku. Patrí medzi ne skríning karcinómu krčka maternice, kolorektálneho karcinómu a karcinómu prsníka. "Očakávaná vekovo-štandardizovaná miera incidencie zhubného nádoru krčka maternice u žien mierne klesla o 4 prípady na 100 000 osôb (z 21 prípadov v roku 2016 na 17 prípadov v roku 2024 na 100 000 žien európskej štandardnej populácie)," vysvetlili z NCZI.
Ako dodali, na druhej strane, incidencia v štádiu karcinómu in situ krčka maternice, teda vo veľmi skorom štádiu bez metastáz, od roku 2016 kontinuálne stúpala, najvýraznejšie po roku 2021. Vo vekovej skupine žien 23 až 64 rokov oprávnenej na skríning bol nárast incidencie karcinómu in situ krčka maternice o 69 prípadov na 100 000 osôb pri porovnaní rokov 2016 a 2024. „Vyšší záchyt rakoviny krčka maternice vo včasných štádiách, ktoré sú veľmi dobre liečiteľné, pravdepodobne súvisí so zavedením celoplošného organizovaného skríningového programu karcinómu krčka maternice. Aj tu sa ukazuje, že prevencia má zmysel,“ uzatvára Martina Vrbiková.