Myslel si, že ide o kvasinky: Skutočnosť ho šokovala a zmenila život navždy! Muž prišiel o dve tretiny pohlavného údu

LIVERPOOL - Patrick Howard si myslel, že ide len o bežnú podráždenú pokožku. Namiesto toho dostal smrteľnú diagnózu, ktorá mu mala zmeniť život navždy. Dnes, takmer dva roky po „beznádejnej“ prognóze, žije naplno a dokazuje, že nádej zomrie posledná.
Keď si Patrick Howard v apríli 2020 všimol svrbenie a začervenanie na svojom penise, myslel si, že ide o bežnú kvasinkovú infekciu. Diagnóza, ktorá nasledovala v októbri, ho však šokovala – lekári mu oznámili „agresívnu“ formu penilného karcinómu spôsobeného vírusom HPV a označili ju za smrteľnú.
Prišiel o dve tretiny pohlavného údu
Patrick, 65-ročný dôchodca z Liverpoolu, mal byť podľa lekárov „hotový“ do roka, informuje britský magazín The Sun. Operácia, ktorá nasledovala, znamenala odstránenie približne dvoch tretín penisu a viaceré ďalšie zákroky, vrátane odstránenia lymfatických uzlín a následnej radioterapie a dvoch typov chemoterapie. Napriek všetkým predpokladom a „brutálnej“ liečbe sa Patrick dožil viac než dvojročnej doby bez ďalšej liečby. Lekári ho označili ako „prekračujúceho očakávania“ a kontrolné vyšetrenia ukazujú, že sa choroba ďalej nešíri.
Patrick a jeho manželka Laura, s ktorou sa zosobášili v novembri 2021, si dnes užívajú život naplno. Spoločne cestujú po Európe, lyžujú v Alpách či navštívili Korfu, Cornwall a Dorset. „Dôležité je tráviť čas s rodinou a priateľmi a užívať si každý deň,“ hovorí Patrick.
Muž sa rozhodol hovoriť o svojom príbehu pred Medzinárodným dňom povedomia o penilnom karcinóme, aby zvýšil povedomie o HPV a vyzval mužov, aby sa nebáli hovoriť o intímnom zdraví. „Vždy je dobré mať niečo pozitívne, na čo sa môžete tešiť,“ dodáva Patrick.