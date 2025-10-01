Streda1. október 2025, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Jej rodina je nositeľom zákerného génu: Michaela z MasterChef podstúpila radikálny zákrok!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Instagram MK)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Michaela Králiková, známa z kulinárskej šou MasterChef, sa stala tvárou kampane Nie rakovine prsníka. Dôvod je viac než osobný – ochorenie poznačilo jej rodinu a napokon aj ju samotnú.

Michaela Králiková sa zviditeľnila na televíznej obrazovke a dnes pôsobí viac ako mentorka. Osud sa s ňou však zahráva aj iným ako len úspešným spôsobom. Minulý rok podstúpila preventívnu mastektómiu a dnes nahlas dodáva ženám odvahu a pripomína, že prevencia zachraňuje životy. „Ja  som vhodný adept pre túto kampaň, lebo slovo rakovina sa hodne týka mojej rodiny aj mňa. My sme nositelia génu, ktorý spôsobuje rakovinu prsníka, pankreasu a vaječníkov. Prešla si tým mamina aj babka a ďalší príbuzní. Minulý rok mi oba prsníky odstránili, pretože mi tam našli také predrakovinové štádium,“ priznala Miška, ktorej otvorenosť a sila sú obdivuhodné. Nepatrí skrátka k ženám, ktoré by doma plakali do vankúša. Podľa nej netreba ochorenie vnímať ako boj, ale ako fakt, s ktorým sa treba naučiť žiť. „Treba to prijať ako súčasť, s ktorou sa dá niečo robiť, nastúpiť liečbu a akceptovať to,“ hovorí.

Október sa nesie v znamení kampane Ružový október, ktorá upozorňuje na alarmujúce čísla. Na Slovensku pribudne ročne asi 3 500 nových prípadov rakoviny prsníka a približne 1 000 žien na toto ochorenie zomiera. Prevenciu však pravidelne absolvuje iba 29 % Sloveniek, pričom v niektorých európskych krajinách je to až 80 %. „Na Slovensku sme na chvoste. Myslím, že každá štvrtá žena chodí na preventívne prehliadky a tie zvyšné nie. Treba sa o seba starať,“ pripomenula Miska, ktorá sa rozhodla pre radikálny krok práve z dôvodu genetickej záťaže.

Aj napriek náročnej operácii sa snaží vnímať svoju skúsenosť pozitívne. „Som vďačná, že sa mi to stalo. Práve obdobie, keď som nemala prsia, ma naučilo najviac o sebe a o sebaláske. Moja hodnota nie je v tom, ako vyzerám, či ich mám alebo nemám. A môj muž pri mne stál, či som bola holá bez pŕs alebo s nimi,“ opisuje silný moment.

Dnes je rada, že môže svoje skúsenosti posúvať ďalej – nielen cez sociálne siete, ale aj ako ambasádorka kampane. Najväčšou oporou sú pre ňu deti a manžel, s ktorým podľa jej slov tvoria patchworkovú rodinu s piatimi deťmi. „Som nesmierne vďačná za svojho manžela a tri deti, aj za jeho dve deti. Ale aj za komunitu ľudí, ktorými som sa obklopila. To je niečo, čo mi nesmierne pomáha,“ dodáva Miska, ktorá v rozhovore prezradila, čo jej dodáva denne silu. 

Jej rodina je nositeľom zákerného génu: Michaela z MasterChef podstúpila radikálny zákrok! (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Viac o téme: PrsiaRakovina prsníkaNie rakovineMichaela Králiková
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Simona Simanová v Tokiu
Ide jej karta! Simona Simanová moderovala v Japonsku: Prekvapivé reakcie miestnych
Domáci prominenti
Markéta Konvičková
Konvičkovej sa smejú, že vyzerá staro: Otvorená SPOVEĎ o chorobe a nečakaný odkaz neprajníkom!
Domáci prominenti
Monika Bagárová
Veľké priznanie Moniky Bagárovej o ďalšom dieťati: Plány s priateľom! Bude aj svadba?
Domáci prominenti
Režisér Pepe Majeský
Let's Dance po rokoch čaká zmena! Toto tu ešte NIKDY nebolo: Slováci budú ŠALIEŤ
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vladislav Plevčík už svoju lásku neskrýva: Odhalil aj ďalšie tajomstvo, nebudete veriť!
Vladislav Plevčík už svoju lásku neskrýva: Odhalil aj ďalšie tajomstvo, nebudete veriť!
Prominenti
Jesenná výzdoba u Jasminy Alagič
Jesenná výzdoba u Jasminy Alagič
Prominenti
Reakcia strany HLAS na pokus Andreja Danka rozbiť koalíciu
Reakcia strany HLAS na pokus Andreja Danka rozbiť koalíciu
Správy

Domáce správy

Zverejnili rebríček 60 najbohatších
Zverejnili rebríček 60 najbohatších Slovákov: Chrenek, Tkáčovci, Haščák aj nováčikovia! Bohatí sú ešte bohatší
Domáce
Poslanci začali rokovanie návrhom
Poslanci začali rokovanie návrhom na zákaz energetických nápojov deťom
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Vláda schválila stratégiu boja
Vláda schválila stratégiu boja proti financovaniu terorizmu do roku 2030
Domáce
Na Bratislavskom hrade otvoria výstavu Plečnika: Prídu štyria prezidenti, unikátne diela aj model Mohyly
Na Bratislavskom hrade otvoria výstavu Plečnika: Prídu štyria prezidenti, unikátne diela aj model Mohyly
Bratislava

Zahraničné

Hurikán Imelda ohrozuje Bermudy:
Hurikán Imelda ohrozuje Bermudy: Pre súostrovie bolo vydané varovanie
Zahraničné
Zdroje z Hamasu: Americký
Zdroje z Hamasu: Americký plán je jednostranný a slúži skôr izraelským záujmom
Zahraničné
Na Floride vykonali rekordnú
Na Floride vykonali rekordnú 13. popravu: Vrah dostal smrtiacu injekciu
Zahraničné
Sociológ otvorene o voľbách
Sociológ otvorene o voľbách v Česku: Toľko hlasov ako naposledy neprepadne, strany sa poučili
Zahraničné

Prominenti

Jej rodina je nositeľom
Jej rodina je nositeľom zákerného génu: Michaela z MasterChef podstúpila radikálny zákrok!
Domáci prominenti
Keith Urban a Nicole
Po 19 rokoch išli od seba: Hviezdna herečka už požiadala o ROZVOD a jej ex... Má vraj INÚ!
Zahraniční prominenti
Zľava: princezná Catharina-Amalia, kráľovná
Veľké novinky v kráľovskej rodine: Princezná nastúpila na vojenský výcvik!
Zahraniční prominenti
Krst nového albumu Richarda
Vladislav Plevčík už svoju lásku neskrýva: Odhalil aj ďalšie tajomstvo, nebudete veriť!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Myslel si, že má
Myslel si, že má otravu jedlom: Banálny problém sa zmenil na tragédiu! Mladý otec zistil, že ide o rakovinu
Zaujímavosti
FOTO Brány do pekla alebo
Brány do pekla alebo stratená civilizácia? V saudskej púšti objavili tisíce rokov staré tajomné stavby
Zaujímavosti
V dvadsiatke zvládnu hodinu,
V dvadsiatke zvládnu hodinu, v šesťdesiatke ledva desať minút: Pravda o mužskej výdrži
Zaujímavosti
POZOR na tieto prejavy,
POZOR na tieto prejavy, môžu signalizovať problém spôsobený parazitom!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Z Plzne do celého sveta: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru Pilsner Urquell
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce
Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce

Ekonomika

Dôchodky porastú rýchlejšie: Pozrite si, o koľko by si mohli penzisti od januára prilepšiť! (kalkulačka)
Dôchodky porastú rýchlejšie: Pozrite si, o koľko by si mohli penzisti od januára prilepšiť! (kalkulačka)
Nový rebríček najbohatších Slovákov: Pozrite si, kto kraľuje v TOP 10!
Nový rebríček najbohatších Slovákov: Pozrite si, kto kraľuje v TOP 10!
Viaceré pobočky pošty končia: Pozrite si, kde všade vás čakajú zmeny!
Viaceré pobočky pošty končia: Pozrite si, kde všade vás čakajú zmeny!
100 najvyhľadávanejších značiek na Slovensku: Kto kraľuje rebríčku a kto prekvapil?
100 najvyhľadávanejších značiek na Slovensku: Kto kraľuje rebríčku a kto prekvapil?

Šport

Slavia utrpela v Miláne jasnú prehru, favorizovaný Liverpool zhorel v tureckom pekle
Slavia utrpela v Miláne jasnú prehru, favorizovaný Liverpool zhorel v tureckom pekle
Liga majstrov
Prestížna bitka slovenských reprezentantov: Anglicko zažilo súboj tímov, ktoré chcú ísť k elite
Prestížna bitka slovenských reprezentantov: Anglicko zažilo súboj tímov, ktoré chcú ísť k elite
Slováci v zahraničí
Premožiteľ Slovana pocítil, čo je to Liga majstrov: Domáci výprask od Realu Madrid
Premožiteľ Slovana pocítil, čo je to Liga majstrov: Domáci výprask od Realu Madrid
Liga majstrov
Takú smolu si dlho nepamätáme: Slovákom do tretice tesne ušla medaila, senzačné striebro Japoncov
Takú smolu si dlho nepamätáme: Slovákom do tretice tesne ušla medaila, senzačné striebro Japoncov
Vodné športy

Auto-moto

Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Predstavujeme
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Doprava
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Novinky
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava

Kariéra a motivácia

Pracovný horoskop na október: Koho čakajú napäté vzťahy a kto si prilepší finančne?
Pracovný horoskop na október: Koho čakajú napäté vzťahy a kto si prilepší finančne?
KarieraInfo.sk
Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2025: Otvorte si bránu k budúcemu štúdiu
Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2025: Otvorte si bránu k budúcemu štúdiu
Som študent
Umenie, ktoré nemlčí: Biela noc je sondou do rozmanitosti súčasného sveta a výzvou k dialógu
Umenie, ktoré nemlčí: Biela noc je sondou do rozmanitosti súčasného sveta a výzvou k dialógu
Kariera.sk TS
Nájdite nové talenty na Kariéra EXPO v Bratislave: Veľtrh príležitostí vám ponúka spôsob, ako nájsť kvalitných ľudí
Nájdite nové talenty na Kariéra EXPO v Bratislave: Veľtrh príležitostí vám ponúka spôsob, ako nájsť kvalitných ľudí
Pre zamestnávateľov

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Bravčové výpečky RECEPT: Nie sú vôbec náročné na prípravu
Bravčové výpečky RECEPT: Nie sú vôbec náročné na prípravu
Výber receptov
Ako skladovať jablká: Neukladajte ich blízko tejto zeleniny
Ako skladovať jablká: Neukladajte ich blízko tejto zeleniny
Skladovanie potravín

Technológie

Bežný vitamín, ktorý Slováci užívajú každý deň, môže oslabovať imunitu. Vedci varujú pred touto chybou
Bežný vitamín, ktorý Slováci užívajú každý deň, môže oslabovať imunitu. Vedci varujú pred touto chybou
Veda a výskum
Odpočúvanie bez súdu a dôvodu? EÚ chce monitorovať správy všetkých obyvateľov, varujú experti
Odpočúvanie bez súdu a dôvodu? EÚ chce monitorovať správy všetkých obyvateľov, varujú experti
Bezpečnosť
Pozor, týmto aplikáciám sa vyhni oblúkom. Ukrýva sa v nich malvér EvilAI, ktorý potrápi aj najlepšie antivírové programy
Pozor, týmto aplikáciám sa vyhni oblúkom. Ukrýva sa v nich malvér EvilAI, ktorý potrápi aj najlepšie antivírové programy
Bezpečnosť
Američania ukázali zbraň ako z budúcnosti, 49 dronov spadlo jediným výbojom. Technológia znepokojuje Rusko
Američania ukázali zbraň ako z budúcnosti, 49 dronov spadlo jediným výbojom. Technológia znepokojuje Rusko
Armádne technológie

Bývanie

Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!

Pre kutilov

Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Záhrada
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Inkontinencia nie je zlá vôľa tela, ale tlak v bruchu: Posilnenie panvového dna a dýchanie dokážu odstrániť tento problém
Chudnutie a diéty
Inkontinencia nie je zlá vôľa tela, ale tlak v bruchu: Posilnenie panvového dna a dýchanie dokážu odstrániť tento problém
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zverejnili rebríček 60 najbohatších
Domáce
Zverejnili rebríček 60 najbohatších Slovákov: Chrenek, Tkáčovci, Haščák aj nováčikovia! Bohatí sú ešte bohatší
Komora učiteľov je z
Domáce
Komora učiteľov je z konania parlamentu v rozpakoch: Novela ústavy a pohlavia, žiadna príprava nebola a je to chaos!
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj varuje: Situácia v Záporožskej jadrovej elektrárni je kritická!
Veľká NOVINKA pri prevode
Domáce
Veľká NOVINKA pri prevode peňazí: Od októbra už žiadne čakanie! Pribudne aj dôležitá ochrana

Ďalšie zo Zoznamu