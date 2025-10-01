Jej rodina je nositeľom zákerného génu: Michaela z MasterChef podstúpila radikálny zákrok!

BRATISLAVA - Michaela Králiková, známa z kulinárskej šou MasterChef, sa stala tvárou kampane Nie rakovine prsníka. Dôvod je viac než osobný – ochorenie poznačilo jej rodinu a napokon aj ju samotnú.
Michaela Králiková sa zviditeľnila na televíznej obrazovke a dnes pôsobí viac ako mentorka. Osud sa s ňou však zahráva aj iným ako len úspešným spôsobom. Minulý rok podstúpila preventívnu mastektómiu a dnes nahlas dodáva ženám odvahu a pripomína, že prevencia zachraňuje životy. „Ja som vhodný adept pre túto kampaň, lebo slovo rakovina sa hodne týka mojej rodiny aj mňa. My sme nositelia génu, ktorý spôsobuje rakovinu prsníka, pankreasu a vaječníkov. Prešla si tým mamina aj babka a ďalší príbuzní. Minulý rok mi oba prsníky odstránili, pretože mi tam našli také predrakovinové štádium,“ priznala Miška, ktorej otvorenosť a sila sú obdivuhodné. Nepatrí skrátka k ženám, ktoré by doma plakali do vankúša. Podľa nej netreba ochorenie vnímať ako boj, ale ako fakt, s ktorým sa treba naučiť žiť. „Treba to prijať ako súčasť, s ktorou sa dá niečo robiť, nastúpiť liečbu a akceptovať to,“ hovorí.
Október sa nesie v znamení kampane Ružový október, ktorá upozorňuje na alarmujúce čísla. Na Slovensku pribudne ročne asi 3 500 nových prípadov rakoviny prsníka a približne 1 000 žien na toto ochorenie zomiera. Prevenciu však pravidelne absolvuje iba 29 % Sloveniek, pričom v niektorých európskych krajinách je to až 80 %. „Na Slovensku sme na chvoste. Myslím, že každá štvrtá žena chodí na preventívne prehliadky a tie zvyšné nie. Treba sa o seba starať,“ pripomenula Miska, ktorá sa rozhodla pre radikálny krok práve z dôvodu genetickej záťaže.
Aj napriek náročnej operácii sa snaží vnímať svoju skúsenosť pozitívne. „Som vďačná, že sa mi to stalo. Práve obdobie, keď som nemala prsia, ma naučilo najviac o sebe a o sebaláske. Moja hodnota nie je v tom, ako vyzerám, či ich mám alebo nemám. A môj muž pri mne stál, či som bola holá bez pŕs alebo s nimi,“ opisuje silný moment.
Dnes je rada, že môže svoje skúsenosti posúvať ďalej – nielen cez sociálne siete, ale aj ako ambasádorka kampane. Najväčšou oporou sú pre ňu deti a manžel, s ktorým podľa jej slov tvoria patchworkovú rodinu s piatimi deťmi. „Som nesmierne vďačná za svojho manžela a tri deti, aj za jeho dve deti. Ale aj za komunitu ľudí, ktorými som sa obklopila. To je niečo, čo mi nesmierne pomáha,“ dodáva Miska, ktorá v rozhovore prezradila, čo jej dodáva denne silu.