Ruské vojsko zostalo na posmech: Vojaci si fotili ukrajinský dron, ktorý pristál na systéme Buk-M1! Ten sa potom odpálil

KYJEV – Rusko sa vo vojne na Ukrajine opäť raz nepredviedlo v dobrom svetle. Tentoraz postupovali Putinovi vojaci vrcholne neprofesionálne, čo spôsobilo zničenie systému protivzdušnej obrany. Plán Ukrajiny bol ale tentoraz veľmi neobvyklý. Zarážajúce je najmä to, že Rusi si do poslednej chvíle nič nevšimli.
Ukrajinská armáda podnikla veľmi netradičnú formu útoku. Jednotka Lasar's Group doslova naskočila s bojovým dronom FPV na ruský systém protivzdušnej obrany Buk-M1 a spravila si z neho taxi. Ako dňa 6. októbra informovala na Telegrame Národná garda Ukrajiny (NGU), dron ovládali na diaľku. Ten zostúpil až úplne dole a zaparkoval medzi raketami na korbe. Po celý čas mal zapnutý kamerový systém.
Dron sa odviezol zhruba 15 km smerom k nepriateľskému odpaľovaciemu zariadeniu. Zrejme sa nejakým spôsobom dokázal synchronizovať s pohybom nákladného vozidla. Počas nahrávania sa objaví indikátor "SYNC". Ruskí vojaci si bezpilotné lietadlo zrejme pomýlili s neškodným dronom s kamerou. Natáčali si ho na video, fotili sa s ním a dokonca do neho aj párkrát štuchli konárom. Potom sa náhle všetci rozutekajú do neďalekého poľa.
Nasadení v ruskej armáde
Dron po celý čas jazdy na Buk-M1 zrejme odovzdával údaje o polohe. Po tom, ako explodoval, s najväčšou pravdepodobnosťou zničil najmenej vozidlo nepriateľa. Ako píše United24, odbojová skupina ATEŠ mala ešte pred útokom tvrdiť, že jeden z jej členov pôsobiaci v ruskej armáde poskytol fotografie a súradnice nasadeného systému Buk. Jeho následná lokácia bola už pre dronovú jednotku hračka.