Obrovská potupa Merkelovej: Experti totálne zničili jej vyjadrenia! Tvrdila, že za vojnu môže aj Poľsko

BERLÍN - Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkel (71) vyvolala v Európe ostrú vlnu nesúhlasu. V nedávnom rozhovore naznačila, že za vypuknutie ruskej invázie na Ukrajinu nesú čiastočnú zodpovednosť aj Poľsko a pobaltské krajiny. Tvrdí, že v roku 2021 chcela otvoriť nový dialóg s Moskvou, no Varšava a Pobaltie jej v tom zabránili. „Potom som odišla z úradu – a prišla Putinova agresia,“ vyhlásila.
Poľsko vrie: „Má krv na rukách“
Reakcie prišli okamžite a boli nemilosrdné. Bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki (57) obvinil Merkelovú, že práve ona svojím tvrdohlavým presadzovaním plynovodu Nord Stream pomohla Kremľu k väčšiemu vplyvu. „Angela Merkel je jednou z najškodlivejších političiek modernej nemeckej histórie,“ vyhlásil.
Jeho stranícky kolega Adam Bielan (51) išiel ešte ďalej: „Má krv na rukách. Mala by mlčať.“
Pobaltie: „Znie ako ruská agentka“
Aj politici z Pobaltia nešetrili slovami. Bývalý lotyšský minister zahraničných vecí a obrany Artis Pabriks (59) reagoval, že Merkelová „znie ako ruská vplyvová agentka“. Europoslanec Rihards Kols (40) označil jej výroky za „absurdné a nehanebné“, keďže práve Merkelová podľa neho „odmeňovala ruskú agresiu novými plynovodmi“.
Estónsky minister zahraničia Margus Tsahkna (48) podľa Bildu zdôraznil, že za vojnu na Ukrajine nesie výlučnú zodpovednosť Rusko. A estónsky poslanec Marko Mihkelson (55) označil slová bývalej kancelárky za „nové dno jej politickej éry“. „Žiaľ, vrhá to tieň na celé jej obdobie vo funkcii,“ dodal.
„Dobré, že je preč,“ odkazuje Brit
Kritika neprišla len z východnej Európy. Britský podnikateľ a známy aktivista za ľudské práva Bill Browder (61) napísal na sieti X, že Merkelovej slová len potvrdzujú, prečo bolo Nemecko počas jej vlády také bezradné voči Kremľu. „Niet divu, že jej politika voči Rusku bola katastrofou. Dobre, že už nie je pri moci,“ odkázal.