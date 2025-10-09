Ruský jadrový fyzik poslal Ukrajine symbolickú sumu: Obvinili ho z podpory terorizmu, dostal 18 rokov!

SAROV - Ruský vládny systém nemá žiadne zľutovanie s civilistami, ktorí nejakým spôsobom sympatizujú s Kyjevom vo vojne na Ukrajine. Istý ruský jadrový fyzik poslal dvom skupinám, ktoré vo vojne bojujú na strane Ukrajiny, malú symbolickú sumu peňazí v podobe kryptomeny. Za tento čin s ním nemal ruský režim žiadne zľutovanie. Obvinili ho z vlastizrady a podpory terorizmu. Rodina sa ho snažila oslobodiť, keď predala majetok na podporu ruskej armády.
Ruský vojenský súd poslal na 18 rokov do väzenia jadrového fyzika Ruslana Šadijeva, ktorého uznal vinným z vlastizrady a financovania terorizmu. Jednotkám, ktoré bojujú proti ruskej vojenskej službe poslal 1 200 rubľov (12,72 eur). Napísal to spravodajský server Kommersant, podľa ktorého už je rozsudok právoplatný.
Podpora pre nepriateľské skupiny
Šadijev podľa portálu pracoval ako výskumný inžinier v Ruskom federálnom jadrovom stredisku (RFJaC-VNIIEF) v Sarove v Nižegorodskej oblasti. Ruské úrady ho obvinili z vlastizrady a napomáhania teroristickej činnosti. V roku 2023 podľa nich previedol zo svojej kryptomenovej peňaženky spomínanú sumu "Ruskému dobrovoľníckemu zboru" a "Légii Sloboda Rusku", teda formáciám tvoreným ruskými občanmi, ktoré bojujú na strane Ukrajiny.
Ruské úrady obe zoskupenia označujú za teroristické organizácie. Časť sumy poslal projektu Idite lesom (doslova Choďte lesom), ktorý Rusom radí, ako sa vyhnúť mobilizácii do bojov na Ukrajine. V Rusku figuruje na zozname takzvaných zahraničných agentov.
Rodina predala majetok, ani to nepomohlo
Šadijev požiadal súd o zhovievavosť s tým, že konal pochabo, nevedel o zaradení zoskupení na zoznam teroristických organizácií a veril, že pomáha ľuďom v ťažkých situáciách. Jeho príbuzní sa mu neskôr snažili pomôcť, predali majetok a darovali niekoľko miliónov rubľov na podporu ruskej invázie na Ukrajine. Ani to však nepomohlo a odvolací súd mnohoročný verdikt potvrdil. Obhajoba sa ešte chce odvolať k vyššej inštancii.
Server The Moscow Times poznamenal, Že Šadijevov prípad je súčasťou širšieho zásahu proti ľuďom na základe ruských zákonov o vlastizrade a špionáži, ktorý zintenzívnil po ruskej invázii na Ukrajinu. Ruské súdy mali za prvých šesť mesiacov tohto roku vyniesť 224 rozsudkov v prípadoch vlastizrady, vyzvedačstva a spolupráce s cudzími štátmi.
"Je to rekord v moderných dejinách krajiny," napísal predtým web. Od začiatku vojny bolo v takýchto prípadoch odsúdených 774 ľudí. Ppred vpádom ruských vojsk na Ukrajinu vo februári 2022 boli podobné kauzy pomerne vzácne.