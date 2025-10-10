Mohutný ÚTOK Ruska na Ukrajinu: Viaceré oblasti hlásili NÁLETY dronov, Kyjev je bez prúdu a pitnej vody!

KYJEV – V noci na piatok podnikla Moskva útok na hlavné mesto Ukrajiny. Po nálete dronov padali ich úlomky do viacerých štvrtí a spôsobili menšie aj väčšie škody. Rusi zasiahli aj mohutný obytný dom, ktorý následne zachvátil požiar. Po útoku nefunguje prúd v polovici mesta, pričom problémy sú aj s dodávkami pitnej vody. Útoky zaznamenali aj v Záporoží a v Dnepropetrovskej oblasti.
V častiach Kyjeva zavládla počas uplynulej noci panika. Moskva spustila na metropolou Ukrajiny mohutný dronový útok, ktorého následkom boli rozsiahle škody. Nepriateľ zasiahol 17-poschodový obytný dom v Podilskej štvrti, kde následne vypukol požiar.
"Plamene zachvátili šesť až sedem poschodí. Mnoho bytov je úplne zničených. Obyvateľov museli evakuovať," uviedol na Telegrame náčelník kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko.
Ministerka pre energetiku Ukrajiny Svitlana Hrynčuková ešte počas uplynulej noci zverejnila na Facebook aktuálne informácie: "V týchto minútach (okolo 3:00 miestneho času) zasadzujú Rusi masívny úder na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Odborníci už prijímajú opatrenia na minimalizáciu škôd..."
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uverejnil v čase 02:34 príspevok, v ktorom informoval, že "ľavý breh hlavného mesta zostal bez elektrickej energie a problémy sú aj s dodávkami pitnej vody".
Záporožie a Dnepropetrovsk
Počas nočných hodín zaznamenali útoky aj v Záporožskej oblasti. Varovanie pred náletmi a výbuchmi rakiet informoval správca oblasti Ivan Fjodorov krátko po 1:00 miestneho času. Web Ukrajinska Pravda píše, že po útoku dronov zasiahli strely rodinný dom. Zahynulo len 7-ročné dieťa a ďalší traja ľudia utrpeli zranenia.
Rusi zaútočili aj na štvrté najväčšie mesto Ukrajiny Dnepropetrovsk. "Agresor podniká masové útoky na oblasť pomocou rakiet a bojových dronov. Výbuchy počuť v Dnipru, Kamjanskom a Kryvom Rihu. Pod útokom bola energetická infraštruktúra," napísal vojenský správca nad oblasťou Serhij Lysak s tým, že zranený bol najmenej jeden dôchodca (66).