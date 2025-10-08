Hrozivé varovanie expertov: Rusko je vo fáze nula v prípravách na vojnu s NATO! TAKTO to zdôvodnili

BERLÍN - Podľa amerického think-tanku Institute for the Study of War (ISW) vstúpilo Rusko do tzv. „fázy nula“ príprav na budúcu vojnu s NATO. Cieľom je psychologicky ovplyvniť obyvateľstvo na Západe aj doma a pripraviť pôdu pre ďalšie etapy konfrontácie. Uviedol to nemecký týždenník Focus.
Rusko podľa vojenských analytikov z Institute for the Study of War (ISW) už niekoľko rokov systematicky pripravuje pôdu pre možný konflikt so Severoatlantickou alianciou. Podľa ich najnovšej analýzy krajina vedená Vladimirom Putinom spustila tzv. „fázu nula“ – úvodnú etapu strategickej prípravy na vojnu s NATO.
Hoci podľa expertov nie je isté, či Moskva už prijala definitívne rozhodnutie vojensky zaútočiť na Alianciu, sériu posledných krokov interpretujú ako signály dlhodobej vojenskej, psychologickej a dezinformačnej kampane, ktorá má zasiahnuť nielen európske vlády, ale aj verejnú mienku.
Cieľ: ovládnuť myslenie obyvateľov a oslabiť vôľu Západu
ISW upozorňuje, že „fáza nula“ je predovšetkým fázou psychologickej vojny. Moskva podľa expertov cielene manipuluje informácie, aby vlastných občanov presvedčila o nevyhnutnosti budúcej konfrontácie s NATO a zároveň zasiala strach a neistotu medzi obyvateľov západných krajín.
„Ide o vytváranie naratívu, ktorý má ospravedlniť budúcu ruskú agresiu a získať pre ňu verejnú podporu,“ píše Focus s odvolaním sa na ISW.
Jedným z hlavných nástrojov tejto stratégie je ruská zahraničná rozviedka SVR, ktorá pravidelne varuje pred údajnými „operáciami pod falošnou vlajkou“. Najnovšie tvrdila, že Spojené kráľovstvo údajne plánuje spolu s pro-ukrajinskými Rusmi útok na loď ukrajinského námorníctva alebo civilnú loď v európskom prístave – a že následne z útoku obviní Moskvu.
Podľa SVR má Londýn pri tejto akcii dokonca použiť čínske zariadenie, aby mohol obviniť aj Peking zo spolupráce s Ruskom. Takéto tvrdenia sa podľa analytikov ISW opakujú – okrem Spojeného kráľovstva sa týkajú aj Poľska, Moldavska či Srbska – a sú súčasťou kampane, ktorá má vyvolať dojem, že Rusko je neustále obeťou sprisahania Západu.
Ruské provokácie a hybridné útoky
Podľa ISW Rusko v posledných rokoch zintenzívnilo otvorené aj skryté útoky proti členským štátom NATO. Ide o sabotážne operácie, kybernetické útoky, rušenie GPS signálu, podpaľačské činy či prieniky dronov a stíhačiek do aliančného vzdušného priestoru.
V posledných týždňoch sa podľa analytikov tieto provokácie ešte zvýšili, čo má slúžiť na vzbudiť pocit, že vojna je neodvratná a neustále prítomná. Kremeľ tým podľa ISW sleduje jasný cieľ: odradiť Západ od ďalšej podpory Ukrajiny a posilňovania vlastnej obrany – zo strachu, že by to mohlo „vyprovokovať“ ruský útok.
„Rusko chce donútiť svojich protivníkov robiť rozhodnutia, ktoré mu v konečnom dôsledku pomôžu,“ konštatuje správa ISW citovaná Focusom.
Prestavba ruskej armády: dôkaz o dlhodobej stratégii
Tretím pilierom „fázy nula“ je reorganizácia ruskej armády. Vojenskí experti upozorňujú, že Moskva v poslednom období mení štruktúru svojich vojenských obvodov pri západnej hranici, buduje nové základne pri Fínsku a formuje strategickú rezervu, ktorá môže zahŕňať státisíce vojakov.
Podľa zdroja blízkeho Kremľu, na ktorého sa odvoláva Focus, Putin plánuje vybudovať veľkú zálohu armády, čo experti vnímajú ako dôkaz, že nepočíta s rýchlym víťazstvom na Ukrajine, ale s dlhodobým konfliktom so Západom.
„Fáza nula“ ako varovanie, nie bezprostredná hrozba
Analytici ISW zdôrazňujú, že v súčasnosti neexistujú priame dôkazy o tom, že by Rusko plánovalo okamžitý útok na NATO. „Fáza nula“ má podľa nich predovšetkým psychologicko-propagačný charakter – jej cieľom je pripraviť verejnosť, destabilizovať Západ a položiť základy pre možné ďalšie fázy konfrontácie.