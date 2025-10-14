WASHINGTON - Bývalý veliteľ pozemných síl USA v Európe Ben Hodges tvrdí, že ak by Rusko zaútočilo na členský štát NATO, aliančné sily by v priebehu hodín zamerali a zlikvidovali ruské vojenské objekty v Kaliningrade aj v Sevastopole — dôsledky by boli rýchle a katastrofické.
Priama výstraha od bývalého veliteľa
Ben Hodges, ktorý v minulosti stál na čele amerických pozemných síl v Európe, v nedávnom rozhovore skonštatoval, že útok Ruska na ktorúkoľvek krajinu NATO by spustil okamžitú a tvrdú reakciu aliancie. Podľa neho by cieľom boli prioritne vojenské kapacity nachádzajúce sa napríklad v Kaliningradskej enkláve a ruské základne na Kryme — útok by podľa neho bol rýchly a zdrvujúci, píše Unian.
„Keby Rusko v roku 2025 zaútočilo na Poľsko tak, ako na Ukrajinu, silami letectva NATO a pozemnými jednotkami by bolo zničené,“ uviedol Hodges v rozhovore pre projekt Vot tak a dodal, že Kaliningrad by podľa neho prestal existovať v priebehu prvých hodín konfrontácie.
Kaliningrad a Sevastopol — prípadné prvé ciele
Generál explicitne pomenoval aj Sevastopol na okupovanom Kryme: podľa neho by ruské vojenské zariadenia v prístave čiernomorskej flotily boli tiež rýchlo zasiahnuté a odstránené. Tieto vyhlásenia odrážajú víziu vojenského plánovania, v ktorom by NATO priame útoky na člena považovalo za spúšťač pre rozhodné zásahy proti kľúčovým ruským kapacitám.
Hodges pripomenul, že Sevastopol je domovom ruskej čiernomorskej flotily, ktorá už počas konfliktu utrpela zásahy a čiastočné paralyzovanie ukrajinskými silami — mesto má preto pre Moskvu strategický i symbolický význam.
Kontext a dôsledky rétoriky
Rozhovor, v ktorom Hodges zaznamenal svoje varovania, ponúka tvrdo znejúci pohľad na to, aké následky by mohlo mať priame zaútočenie na štát NATO. Generál v ňom takisto označil dohody medzi stranami konfliktu, napríklad minské dohody, za fraškovité riešenie, ktoré konflikt nezastavilo.
Čo z toho vyplýva pre bezpečnosť regiónu
Hodgesove slová podčiarkujú, že priame napadnutie člena aliancie by už nebolo len regionálnym konfliktom, ale okamžite by sa rozšírilo do širšej konfrontácie so štruktúrovanou odpoveďou zo strany NATO. V praxi by to znamenalo zameranie a likvidáciu strategických vojenských cieľov — s dôsledkami, ktoré by formovali bezpečnostnú situáciu v celej Európe.