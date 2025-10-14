Desivé slová šéfa tajných služieb: Vojna medzi Ruskom a NATO je na spadnutie! Môže prísť kedykoľvek

BERLÍN - Riaditeľ nemeckej spravodajskej služby BND Martin Jäger vystúpil s ostrým varovaním. Tvrdí, že Rusko a jeho prezident Vladimir Putin môžu kedykoľvek spustiť „horúcu konfrontáciu“ s NATO – a Západ by podľa neho spravil osudovú chybu, keby sa na to nepripravil.
Napätie medzi Ruskom a Západom sa podľa Jägera dostalo na hranicu, akú Európa nezažila celé desaťročia. „Nesmieme sedieť so založenými rukami a veriť, že prípadný ruský útok nepríde skôr než v roku 2029,“ upozornil v pondelok pred poslancami, ktorí dohliadajú na činnosť nemeckých tajných služieb. Jeho vystúpenie citoval denník Die Zeit.
Podľa šéfa BND je dnešný mier v Európe len „ľadovým pokojom“, ktorý sa môže v priebehu chvíle zmeniť na otvorený konflikt. „Nepriateľ nepozná odpočinok ani pokojné obdobie. Musíme počítať s ďalšou eskaláciou situácie,“ vyhlásil Jäger s tým, že Nemecko a jeho spojenci nesmú podceniť pripravenosť Kremľa.
Jäger varoval, že „ostrá konfrontácia“ s ruskou armádou môže nastať bez predchádzajúceho varovania. Domnieva sa, že cieľom Moskvy je priviesť Európu do „stavu rezignácie“ – psychologicky oslabiť západné spoločnosti a podkopať ich dôveru vo vlastnú obranu.
„Rusko testuje hranice Západu. Snaží sa rozkladať naše demokracie, oslabovať NATO a zastrašovať spoločnosti,“ povedal šéf BND. Dodal, že Kremeľ sa neštíti žiadnych prostriedkov – od manipulácie volieb a šírenia propagandy, cez zastrašovanie, špionáž či sabotáže, až po atentáty a narúšanie vzdušného priestoru dronmi a vojenskými lietadlami. „Nič z toho nie je nové, ale intenzita, s akou sa to deje, predstavuje novú úroveň konfrontácie,“ zdôraznil.
Varovanie aj pred Hamasom
S ostrým posolstvom vystúpil v Bundestagu aj Sinan Selen, šéf Spolkového úradu pre ochranu ústavy (BfV). Upozornil, že hnutie Hamas disponuje v Nemecku vlastnou „infraštruktúrou“. Podľa jeho údajov žije v krajine približne 32 500 ľudí, ktorých možno označiť za zahraničných extrémistov – čo predstavuje nárast o 6 percent oproti minulému roku. Informáciu priniesol portál Deutsche Welle (DW).