Veľké cvičenie NATO: Aliancia spustila v Európe jadrové cvičenie, Švédi prichádzajú s novinkou

Letecké cvičenie NATO
Letecké cvičenie NATO (Zdroj: Facebook/Alex Jolly)
VOLKEL – Severoatlantická aliancia spúšťa jadrové cvičenie. Centrom je letecká základňa v Holandsku. Správy hovoria, že do cvičení sa zapoja desiatky lietadiel zo 14 členských štátov. Švédi prídu dokonca s novinkou.

Severoatlantická aliancia spustila vojenské cvičenie pod názvom "Steadfast Noon". Podľa správ má ísť o pravidelnú každoročnú rutinu, no tentoraz prichádzajú niektorí členovia s novinkami. Cieľom je preveriť postupy pre prípadné nasadenie jadrových zbraní. 

"Musíme to robiť, pretože nám to pomáha zaistiť, ýe naše jadrové odstrašovanie zostáva dôveryhodné, bezpečné, efektívne zabezpečené, ako je to len možné," povedal vo vyhlásení generálny tajomník NATO Mark Rutte. 

Okrem toho zdôraznil, že toto cvičenie posiela jasný signál každému potenciálnemu protivníkovi, že schopní chrániť všetkých členov Aliancie pred akoukoľvek formou hrozby. Cvičene navyše prebieha v dobe napätia na jeho východnej hranici. 

Podľa NATO sa budú cvičenia so stíhačkami a bombardérmi, ktoré budú schopné niesť taktické jadrové zbrane, konať prevažne nad Severným morom. Zapoja sa do nich Belgicko, Veľká Británia a Dánsko. Aliancia však pripomína, že rovnako ako v minulosti, tak ani teraz nebudú do cvičení nasadzované skutočné jadrové zbrane. 

USA poskytnú pre cvičenie stíhačky Falcon F-35, pričom sa k nim pridajú so svojimi stíhačkami aj Poľsko a Fínsko. Na oblohe sa objavia aj prieskumné lietadlá a lietadlá pre elektronický boj (Electronic Warfare - EW). 

Švédi vyšlú gripeny 

Severská krajina sa zapojí do jadrových cvičení vôbec po prvýkrát so stíhačkami JAS-39 Gripen. Budú poskytovať konvenčnú podporu pre jadrové misie v rámci programu SNOWCAT (Support of Nuclear Operations With Conventional Air Tactics). 

"V čoraz neistejšom svete potrebuje NATO dôveryhodnú jadrovú kapacitu, aby zabránilo útokom proti Aliancii. Steadfast Noon k tomu prispieva vo veľkej miere," povedal premiér Švédska Ulf Kristersson. 

NATO vyhlasuje, že cvičenie, nie je zamerané proti žiadnemu nepriateľovi ani nesúvisí s aktuálnou situáciou na medzinárodnom poli, no napriek tomu sleduje kroky ruskej vojenskej aktivity. 

Šéf jadrových operácii NATO, plukovník Daniel Bunch, vyhlásil, že veľká časť cvičenia sa zameria na ochranu jadrových zbraní na zemi. "Existuje celý rad hrozieb, ktorý vyhodnocujeme a proti ktorým sa musíme brániť, pretože ide o aktíva pod prísnou ochranou, ktoré vyžadujú maximálnu mieru zabezpečenia," povedal. 

Do cvičení sa zapoja aj krajiny, ktoré nevlastnia jadrové zbrane. NATO vysvetľuje, že v prípade pohotovosti napríklad doručia jadrové zbrane na miesto určenia, prípadne budú poskytovať leteckú podporu v rámci ochrany. 

