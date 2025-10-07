Po ťažkej chorobe zomrela Dana Drábová: Výrazná osobnosť českej vedy a politiky

PRAHA - Po vážnej chorobe zomrela dlhoročná predsedníčka Štátneho úradu pre jadrovú bezpečnosť (SÚJB) Dana Drábová , mala 64 rokov. Bola najdlhšie slúžiacim štátnym úradníkom v najvyššej pozícii v Českej republike. Úrad, ktorý dohliada nad využívaním jadrovej energie v krajine, riadila viac ako štvrťstoročie. Bola aktívna aj v komunálnej politike a verejnom živote, angažovala sa v podpore Ukrajiny. Politici, odborníci na jadrovú energiu aj ekológovia ocenili nielen jej znalosti a dlhoročnú službu štátu, ale aj nadhľad, bezprostrednosť a schopnosť férovo diskutovať aj s oponentmi.
Drábovou do čela SÚJB vymenovala prvýkrát v októbri 1999 vtedajšia sociálnodemokratická vláda Miloša Zemana, naposledy ju mandát pred dvoma rokmi predĺžil súčasný kabinet Petra Fialu (ODS). Úrad okrem iného povoľuje činnosť jadrových elektrární a ďalších zariadení - okrem jadrových blokov v Dukovanoch a Temelíne kontroluje bezpečné zaobchádzanie s radiáciou aj u zhruba 8000 ďalších držiteľov povolení.
Dana Drábová vykonala pre bezpečnosť Česka skutočne výnimočnú prácu, reagoval na jej úmrtie prezident Petr Pavel. Vážil si jej odbornosti, obdivoval jej bezprostrednosť a charizmu. Od jeho dvoch predchodcov v úrade prezidenta dostala Drábová v minulosti vyznamenanie. Prezident Václav Klaus jej v roku 2011 odovzdal striebornú plaketu prezidenta republiky, jeho nástupcu Miloš Zeman o tri roky neskôr medailu Za zásluhy.
Fiala ocenil jej službu štátu a bezpečnosti
Premiér Petr Fiala (ODS) označil Drábovú za mimoriadnu ženu, ktorá sa venovala službe štátu a jeho bezpečnosti. Predseda hnutia ÁNO a kandidát na budúceho premiéra Andrej Babiš si Drábovej vážil ako veľkú odborníčku. Minister priemyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) označil Drábovou za mimoriadnu osobnosť českej vedy a verejného života. Minister zahraničia Ján Lipavský (nestr.) považuje Drábovú za výnimočnú ženu, ktorá celý život neúnavne pracovala pre Českú republiku, jej energetickú bezpečnosť aj diplomaciu.
Ľútosť a veľký rešpekt vyjadrili aj ľudia z odboru. Drábová sa výraznou mierou zaslúžila o popularizáciu jadrovej energetiky v Českej republike, uviedol šéf energetickej skupiny ČEZ Daniel Beneš. Jej úmrtie podľa neho znamená odchod jednej z hlavných tvárí českej energetiky.
Drábová popularizovala vedu a jadrovú energiu
Dana Drábová bola neúnavnou a obľúbenou propagátorkou vedy a témy využívania jadrovej energie a ionizujúceho žiarenia. Dokázala jednoduchým a všeobecne zrozumiteľným spôsobom vysvetliť najzložitejšie fyzikálne deje a túto svoju zručnosť využívala v nespočetných úradoch, seminárov, videí i stretnutí s prehliadkou zosnulej predsedníčky. Na Drábovú spomína aj mesto Pyšely na Benešovsku, v ktorého zastupiteľstve sedela od roku 1998 a od roku 2010 bola zástupcom primátora mesta. "V našich srdciach zostane navždy," uviedli Pyšely na svojom webe.
Aj ekológovia, ktorí sa s Drábovou mnohokrát nezhodli, s ňou radi diskutovali a vážili si ju ako odborníčku na energetiku. Oceňovali aj jej ľudský prístup, otvorenosť a schopnosť viesť vecnú debatu aj s oponentmi. Napríklad podľa Jána Rovenského, ktorý bol predtým vedúcim energetickej kampane Greenpeace SR, bola Drábová férovým a ľudským oponentom. "Bola to asi moja najobľúbenejšia protivnica, s ktorou som sa za tých 20 rokov v energetike stretol. Ako človek mi prišla úplne skvelá - veľkorysá, noblesná a intelektuálne otvorená," povedal Rovenský.
Drábová podporovala rozvoj českej jadrovej energetiky, teda hlavne rozšírenie jadrových elektrární v Dukovanoch a Temelíne. "Každá tretia žiarovka v tomto štáte svieti vďaka tým šiestim jadrovým blokom, ktoré sú spoľahlivé, nikoho neohrozujú, sú aj rozumne šetrné k životnému prostrediu. Tak pre mňa by bola hlúposť sa toho vzdať z nejakých netechnických, neracionálnych dôvodov," povedala v jednom z rozhovorov.
Drábová čelila kritike od environmentalistov
Drábová mala aj kritiky. Napríklad spoluzakladateľ Hnutia Dúha a bývalý predseda Zelených Ján Baránek v roku 2021 publikoval v Denníku Referendum sériu článkov, v ktorých okrem iného kritizoval dĺžku funkčného obdobia Drábovej na čele SÚJB a jej údajnú neschopnosť kriticky pozerať na jadrovú energetiku.
V roku 2016 bola v krajských voľbách zvolená na kandidátke STAN zastupiteľkou Stredočeského kraja, získala najviac preferenčných hlasov. Potom ale začala debata o zlučiteľnosti zastupiteľskej funkcie s funkciou predsedníčky SÚJB. Ministerstvo vnútra tvrdilo, že funkcie zastupiteľa a vysokého štátneho úradníka sú nezlučiteľné. Drábová však mandát zložiť nechcela a funkcie ju odmietlo zbaviť aj krajské zastupiteľstvo. Spor vznikol kvôli odlišnému zneniu volebného a služobného zákona. Nakoniec v máji 2017 Drábová oznámila, že na funkciu stredočeskej zastupiteľky rezignuje.
Drábová sa narodila 3. júna 1961 v Prahe. Vyštudovala odbor dozimetrie a aplikácie ionizujúceho žiarenia na Fakulte jadrovej a fyzikálne inžinierskej (FJFI) na ČVUT v Prahe. V roku 2000 získala na tejto fakulte doktorát v odbore jadrová fyzika. Predvlani v novembri ju vláda vymenovala do funkcie na ďalších päť rokov.