Vo veku 96 rokov zomrel výtvarník Milan Dobeš: Patril medzi najvýznamnejšie osobnosti československej výtvarnej kultúry

(Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Vo veku 96 rokov zomrel 17. októbra Milan Dobeš, ktorý patril medzi najvýznamnejšie osobnosti československej výtvarnej kultúry v druhej polovici 20. storočia a výrazne prerazil aj v medzinárodnom kontexte. Posledná rozlúčka s umelcom, ktorý ako prvý uviedol do slovenského umenia problematiku optického a vizuálneho-kinetického umenia, sa uskutoční v pondelok 27. októbra o 14.45 h v bratislavskom krematóriu. Informovala o tom Katarína Bajcurová, generálna riaditeľka Centra vied a umení SAV.

„Súbežne so svetovými snaženiami sa v prvej polovici 60. rokov 20. storočia priblížil k racionálne neosobnej reči objektu: od op-artových závesných obrazov založených na hre s optickou ilúziou na ploche prešiel k trojrozmerným svetelno-kinetickým dielam,“ približuje Bajcurová umelca, ktorý pri svojej tvorbe využíval fenomény zrkadlenia, reflexov a lomu svetla, fiktívneho i reálneho pohybu, transparentnosti či farebnej intenzity plôch.

Milan Dobeš sa narodil 29. júla 1929 v Přerove. Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave a do roku 1960 pôsobil ako scénograf vo Vysokoškolskom umeleckom súbore (VUS). Realizoval diela po celom svete (USA, Japonsko, Argentína, Uruguaj, Nemecko) i na Slovensku. Do slovenského umenia uviedol problematiku optického a kinetického umenia, tvoril objekty, viaceré z nich ako súčasť architektúry (svetelno-kinetické objekty pre bratislavský hotel Kyjev a Dom techniky, Dom vedeckých pracovníkov SAV, Smolenice). Osobitou časťou jeho tvorby boli koláže z reflexnej fólie a grafické listy - opticko-kinetické serigrafie.

Dlhodobo žil v Bratislave, kde mu zriadili Múzeum Milana Dobeša (2001), ktoré neskôr presťahovali do Ostravy, nachádza sa v multifunkčnej aule Gong v Dolných Vítkoviciach. Prehliadku súborného diela mal v Slovenskej národnej galérii v Bratislave (1995), poslednú veľkú výstavu mu pripravilo Muzeum umění Olomouc (2025).

