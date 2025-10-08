Rokovania o koalícii v Česku sa blížia k záveru: Babiš chce mať jasno do piatka!

PRAHA -Predseda hnutia ANO Andrej Babiš chce nájsť dohodu na pôdoryse vlády už tento piatok. Spresnil tak pre ČTK svoje ranné vyjadrenie na facebooku. O koalícii rokuje s hnutím SPD a Motoristami. Na budúci týždeň očakáva dohodu na zastúpení v parlamentných výboroch. Zároveň verí, že do prvého zasadnutia snemovne, ktoré prezident Peter Pavol zvolal na 3. novembra, bude hotová koaličná zmluva.
"Tento piatok, pozajtra," napísal v SMS správe pre agentúru ČTK Babiš. K ďalšiemu vyjednávaniu o podobe možnej koalície sa opäť Babiš vyjadrovať vo videu nechcel. Zároveň podotkol, že predsedu SPD Tomia Okamuru a Motoristov Petra Macinku požiadal, aby do médií tiež rokovania nekomentovali. Podľa utorkového vyjadrenia má mať dnes ANO tlačovú konferenciu v snemovni po prvej schôdzi nového poslaneckého klubu.