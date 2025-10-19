Príšerná tragédia: Muž (†46) šiel do lesa na huby! Roztrhali ho agresívne psy

VARŠAVA - V poľskom lese pri meste Zelená Hora zomrel 46-ročný muž, ktorého pri zbere húb napadli tri veľké psy. Utrpel desiatky rán a napriek úsiliu lekárov svojim zraneniam podľahol.
Pokojný deň v lese sa zmenil na nočnú moru
Tragédia sa odohrala v nedeľu neďaleko poľskej Zelenej Hory. Muž, ktorý si počas prestávky v práci kamionistu vyšiel na huby, sa už domov nevrátil. V lese ho napadli tri psy, ktoré podľa predbežných zistení utiekli z priľahlej strelnice.
„Napriek maximálnemu úsiliu celého lekárskeho tímu sa ho nepodarilo zachrániť. Zranenia boli mimoriadne vážne a vyžadovali niekoľko náročných operácií. Najdlhšia trvala približne osem hodín,“ uviedla hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Zelenej Hore Sylwia Malcherová-Nowaková pre stanicu TVN 24.
Psy ušli zo strelnice
Podľa hovorkyne okresnej prokuratúry Ewy Antonowiczovej sa vyšetrovanie zameriava na majiteľa troch belgických ovčiakov, ktorí mali byť na pozemku strelnice nedostatočne zabezpečení. „Dosiaľ zistené fakty naznačujú, že majiteľ psov nedodržal potrebné bezpečnostné opatrenia. Zvieratá preskočili plot a napadli muža, ktorý prechádzal okolo,“ vysvetlila.
Napadnutý utrpel 53 tržných rán a po prevoze do nemocnice musel okamžite podstúpiť niekoľko operácií. Napriek lekárskemu zásahu zomrel po niekoľkých hodinách.
Psy skončili v rukách odborníkov
„Na pokyn okresnej prokuratúry v Zelenej Hore boli zvieratá zaistené za asistencie polície a špecialistov,“ dodala Antonowiczová pre portál Polsat News. Úrady pokračujú vo vyšetrovaní a zisťujú mieru zodpovednosti majiteľa.