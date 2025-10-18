Šokujúce VIDEO: Seniorku napadol pitbull! Neuveriteľné, AKO sa ubránila

ORLANDO - Sedemdesiatročná žena z Orlanda sa ubránila agresívnemu pitbullovi spôsobom, ktorý zaskočil aj svedkov. Keď sa jej pes ocitol v zovretí čeľustí útočiaceho zvieraťa, neváhala a zahryzla sa mu do krku. Celý incident zachytila bezpečnostná kamera.
Útok pred supermarketom
Dráma sa odohrala pred supermarketom v Orlande na Floride. Seniorka Shirley práve vyšla z obchodu so svojím malým teriérom, keď sa zrazu z ničoho nič vyrútil pitbull. Na kamerovom zázname je vidieť, ako sa zviera vrhlo na jej psa a následne aj na ňu samotnú.
„Proste sa na nás z ničoho nič vrhol. Robila som, čo sa dalo. Skončili sme obaja na zemi,“ opísala napadnutá žena pre magazín People.
Zúfalý boj o život
Shirley sa ocitla na zemi, zúfalo sa bránila kopancami a palicou, ktorú mala v ruke, no pes ju stále držal v zuboch. V okolí pritom stáli traja muži – nikto z nich však nezasiahol. Keď sa jej nepodarilo otvoriť čeľuste pitbulla, rozhodla sa pre jediný možný krok.
„Pohryzla som ho. Musela som. Vážim len 41 kíl, nemám žiadnu silu!“ vysvetlila. Po uhryznutí zviera prekvapene povolilo, a žena mu ešte zasadila niekoľko rán palicou, aby ho odohnala.
Majiteľ psa odišiel bez slova
K incidentu sa nakoniec priblížil aj majiteľ pitbulla. Namiesto pomoci však jednoducho popadol psa za vôdzku a bez jediného slova odišiel. „Ani sa nepozrel, ako na tom som. Prosto odišiel, akoby sa nič nestalo,“ povedala zranená seniorka.
Žena vyviazla s pohryznutím a modrinami na nohe, jej teriér utrpel niekoľko menších rán, ale prežil.
„Stáli tam a nič neurobili“
Najviac ju však šokoval postoj prizerajúcich sa mužov. „Len tam stáli. Teraz ľudia vidia, akí sú zbabelí,“ odkázala Shirley po útoku.
Bezpečnostné zábery z incidentu už kolujú po internete a miestna polícia vyšetruje, či majiteľ pitbulla neporušil zákon o držaní nebezpečných psov.