Bitka o nugetky skončila tragédiou: Pes uhryzol svoju majiteľku! Vyšetrovanie odhalilo šokujúce detaily

SOUTHEND - Tragédia v Southende šokovala verejnosť. Tridsaťštyriročná Michelle Hempsteadová, matka piatich detí, zomrela po tom, čo ju počas hry o kuracie nugetky nešťastne uhryzol jej pes. Koroner označil udalosť za tragickú náhodu.
Obyčajný večer sa zmenil na drámu
Incident sa odohral 29. júla minulého roka v meste Southend v grófstve Essex. Michelle, zamestnankyňa hotela Premier Inn, si priniesla domov balenie 20 kuracích nugetiek z McDonald’s a začala sa deliť so svojimi psami – veľkým krížencom mastifa a rottweilera menom Trigg a drobným pomeranianom Pomom.
Počas hry o jedlo sa psy dostali do konfliktu. Trigg sa pri pokuse uchmatnúť sústo zahnal a nechtiac zasiahol svoju majiteľku pod pazuchu. Uhryznutie preťalo tepnu a spôsobilo masívne krvácanie, ktoré bolo smrteľné.
Svedectvo partnera
Na pojednávaní 23. septembra 2025 v Chelmsforde vypovedal partner zosnulej Samuel West. Opísal, že Michelle hádzala nugetky do vzduchu, aby ich psy chytali: „Pom sa snažil predbehnúť Trigga, nie agresívne, ale vedel zavrčať či zaštekať, keď chcel byť prvý,“ povedal West. „Trigg urobil akoby chňapnutie a náhodne ju trafil pod pazuchu.“ Podľa neho bol Trigg vždy mierny pes, spal v posteli s Michelle a nikdy predtým neprejavil agresivitu.
Koroner: išlo o nešťastnú náhodu
Koroner Lincoln Brookes vylúčil, že by išlo o útok. „Michelle Hempsteadová zomrela v dôsledku straty krvi po jedinom uhryznutí veľkého psa, ktoré preťalo tepnu. Nebolo to agresívne konanie, ale náhoda pri krátkej potýčke medzi psami o jedlo,“ vyhlásil. Zároveň pripomenul, že tragédia prišla len pár týždňov po smrti dcéry Michelle, čo ešte viac prehĺbilo bolesť jej rodiny.
Psy po udalosti utratili
Po incidente polícia oboch psov zhabala. Keďže Michelle bola ich jedinou majiteľkou, zvieratá zostali bez opatrovníka. Úrady preto rozhodli o ich utratení.