Na auto s ekvádorským prezidentom údajne strieľali! Piatich podozrivých zatkli

QUITO - Autokolóna s ekvádorským prezidentom Danielom Noboom sa v utorok stala terčom streleckého útoku, oznámila ministerka energetiky Inés Manzanová. Hlava štátu neutrpela žiadne zranenia a polícia zatkla piatich podozrivých, píše agentúra Reuters a AFP.
„Približne 500 ľudí prišlo a začalo na neho hádzať kamene. Na prezidentovom aute sú tiež zjavne stopy po guľkách. Vďaka Bohu je náš prezident veľmi silný a statočný, pokračuje ďalej a plní si svoj program ako zvyčajne,“ povedala Manzanová novinárom po tom, čo formálne nahlásila pokus o atentát na prezidenta.
Noboa pricestoval do provincie Caňar otvoriť novú čistiareň odpadových vôd. Ekvádorská vláda z incidentu zvnútra vozidla zverejnila video, na ktorom vidieť protestujúcich hádzať kamene na prezidentovo auto. Ekvádor v posledných dňoch zažíva vlnu demonštrácií proti kroku zvýšiť v krajine ceny nafty. Vláda z nepokojov obvinila drogové kartely, ktoré súperia o kontrolu nad obchodnými trasami pre prevoz kokaínu.