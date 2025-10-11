Sobota11. október 2025, meniny má Valentína, zajtra Maximilián, Maxim, Max

Streľba neďaleko miestneho trhoviska! Hlásia niekoľko zranených ľudí, útočník je na úteku

Polícia po streľbe vstupy na trhovisko uzavrela
Polícia po streľbe vstupy na trhovisko uzavrela (Zdroj: X)
BERLÍN - V nemeckom meste Giessen v spolkovej republike Hesensko v sobotu popoludní neznámy útočník vypálil niekoľko rán, uviedla polícia. Zranených je podľa nej niekoľko ľudí a páchateľ je stále na úteku. Informuje o tom správa agentúry DPA.

Výstrely padli krátko po 15.00 h SELČ v stávkovej kancelárii neďaleko miestneho trhoviska. Útočník z miesta následne utiekol. Ako informoval portál Bild, polícia vstupy na trhovisko uzavrela. Okolnosti incidentu neboli bezprostredne známe. Hovorca polície povedal, že verejnosti v súčasnosti nebezpečenstvo nehrozí. Bližšie informácie o počte a stave zranených neposkytol. Zásah polície podľa neho pokračuje.

