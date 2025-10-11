Streľba neďaleko miestneho trhoviska! Hlásia niekoľko zranených ľudí, útočník je na úteku

Polícia po streľbe vstupy na trhovisko uzavrela (Zdroj: X)
BERLÍN - V nemeckom meste Giessen v spolkovej republike Hesensko v sobotu popoludní neznámy útočník vypálil niekoľko rán, uviedla polícia. Zranených je podľa nej niekoľko ľudí a páchateľ je stále na úteku. Informuje o tom správa agentúry DPA.
Výstrely padli krátko po 15.00 h SELČ v stávkovej kancelárii neďaleko miestneho trhoviska. Útočník z miesta následne utiekol. Ako informoval portál Bild, polícia vstupy na trhovisko uzavrela. Okolnosti incidentu neboli bezprostredne známe. Hovorca polície povedal, že verejnosti v súčasnosti nebezpečenstvo nehrozí. Bližšie informácie o počte a stave zranených neposkytol. Zásah polície podľa neho pokračuje.