Rozlúčka s expremiérom sa zmenila na horor! Streľba má niekoľko obetí

NAIROBI - Najmenej dvaja ľudia prišli vo štvrtok o život v kenskej metropole Nairobi, keď tamojšia polícia použila strelné zbrane na štadióne počas poslednej rozlúčky s bývalým premiérom a vplyvným opozičným politikom Railom Odingom, ktorý zomrel v stredu vo veku 80 rokov v Indii. Informuje agentúra AP a AFP.

Šéf policajných operácií Adamson Bungei potvrdil, že na futbalovom štadióne s kapacitou 60.000 došlo k streľbe. „Zatiaľ máme najmenej dvoch mŕtvych,“ povedal Bungei pre agentúru AP. Udalosti na štadióne označil za „konfrontáciu“. Bezprostredne nebolo známe, čo eskaláciu vyvolalo. Ľudskoprávna organizácia VOCAL Africa informovala na platforme X o troch zabitých.

Tisíce smútiacich

Tisíce smútiacich sledovali prevoz Odingovho tela z medzinárodného letiska Joma Kenyattu do Nairobi, pričom mnohí z nich prešli 29 kilometrov na štadión pešo. Už na letisku, kam prišli Odingovi príbuzní a najvyšší predstaviteľia štátu bola atmosféra napätá, pretože smútiaci požadovali, aby mohli vidieť rakvu s jeho telom. Úrad civilného letectva musel prevádzku letiska z bezpečnostných dôvodov dočasne pozastaviť. Odingovo telo malo byť pôvodne prevezené do parlamentu, ale pretože sa k nemu nahrnuli tisíce jeho prívržencov, ktorí liezli na brány a snažili sa dostať dnu, úrady sa rozhodli previezť rakvu na štadión Kasarani ležiaci na okraji hlavného mesta.

Jeho priaznivci úplne zablokovali hlavnú cestu

Odingovi priaznivci úplne zablokovali hlavnú cestu vedúcu ku štadiónu. Situácia eskalovala, keď sa dav pokúsil preniknúť do pavilónu, kde bola umiestnená rakva, na čo polícia reagovala streľbou ostrými nábojmi a slzotvorným plynom. Ľudia sa v panike rozbehli k bránam štadióna, kde vznikla tlačenica, ktorá si vyžiadala zranenia neznámeho počtu ľudí. Po upokojení situácie sa verejné rozlúčkové obrady konali mimo štadióna. Odinga zomrel v indickom štáte Kérala po tom, čo skolaboval počas rannej prechádzky. Štátny pohreb sa uskutoční v nedeľu v okrese Bondo v západnej Keni. Jeho rodina ho chcela pochovať do 72 hodín, čo je v Keni nezvyčajné.

Odinga bol kľúčovou postavou kenskej politiky

Odinga bol kľúčovou postavou kenskej politiky v posledných desaťročiach napriek tomu, že päťkrát prehral prezidentské voľby – naposledy v roku 2022. Tvrdil, že v štyroch voľbách ho o víťazstvo pripravili volebné podvody. V rokoch 2008 - 2013 pôsobil ako premiér vo vláde jednoty, ktorej vznik sprostredkovalo medzinárodné spoločenstvo. Jeho smrť značne oslabila kenskú opozíciu - žiadny iný opozičný líder v súčasnosti nemá Odingovu charizmu a príťažlivosť, konštatuje AFP. Ďalšie prezidentské voľby v Keni sú naplánované na rok 2027.

