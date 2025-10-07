Ohavný čin! Novú starostku mesta Herdecke našli doma s vážnymi bodnými zraneniami

DORTMUND - Novozvolená starostka západonemeckého mesta Herdecke bola nájdená so život ohrozujúcimi zraneniami vo svojom dome. Iris Stalzerová zo stredoľavej Sociálnodemokratickej strany utrpela viacero bodných rán, uviedli v utorok bezpečnostné zdroje pre agentúru DPA.
Podľa denníka Bild novozvolenú starostku našli v utorok ťažko zranenú v jej byte v mestskej časti Herdecke-Herrentisch. Údajne utrpela viacero bodných rán na bruchu a chrbte. V dome boli jej adoptívny syn (15) a dcéra (17), ktorí zavolali na tiesňovú linku. Chlapec údajne polícii povedal, že jeho matku na ulici napadlo niekoľko mužov.
Politický motív?
Zatiaľ nie jasné, či mal zločin politický motív, uviedol Bild. Polícia rozbehla rozsiahlu operáciu v súvislosti s týmto útokom. Nemecký kancelár Friedrich Merz útok odsúdil ako „ohavný čin“ a vyjadril nádej na jej úplné zotavenie. Stalzerová 28. septembra vyhrala druhé kolo starostovských volieb v Herdecke počas komunálnych volieb v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.